Львов (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,60
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
243,48
Экономия при брони: -52,83 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
230,50
Экономия при брони: -19,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,40
Экономия при брони: -25,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
242,26
Экономия при брони: -61,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,60
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,60
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
244,45
Экономия при брони: -18,19 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
216,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
236,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Пентотрен раствор для инфузий 0.5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарница
242,00
Экономия при брони: -30,80 грн