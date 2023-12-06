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Активные вещества — “П”ПЕНТОКСИФИЛЛИН (PENTOXIFYLLINUM)

ПЕНТОКСИФИЛЛИН (PENTOXIFYLLINUM) Действующее вещество

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Найдено: 15 препаратов
Пентоксифиллин-Дарница таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 20; Дарница
Пентоксифиллин-Дарница Таблетки, 200 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 20 Дарница
В 1050 аптеках
от 50,90 грн
Цены в аптеках
Латрен® раствор инфузионный, 0,5 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
Латрен® Раствор инфузионный, 0,5 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 785 аптеках
от 171,34 грн
Цены в аптеках
Вазонит таблетки ретард, покрытые оболочкой, 600 мг, № 20; Г.Л. Фарма ГмбХ
Вазонит Таблетки ретард, покрытые оболочкой, 600 мг, № 20 Г.Л. Фарма ГмбХ
В 720 аптеках
от 290,99 грн
Цены в аптеках
Пентоксифиллин-Дарница раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Пентоксифиллин-Дарница Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 705 аптеках
от 77,70 грн
Цены в аптеках
Пентоксифиллин таблетки кишечно-растворимые, 100 мг, № 50; Лекхим
Пентоксифиллин Таблетки кишечно-растворимые, 100 мг, № 50 Лекхим
В 517 аптеках
от 52,96 грн
Цены в аптеках
Пентотрен раствор для инфузий, 0,5 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1; Дарница
Пентотрен Раствор для инфузий, 0,5 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 Дарница
В 276 аптеках
от 103,70 грн
Цены в аптеках
Пентоксифиллин-Здоровье таблетки, 100 мг, блистер, № 30; Здоровье
Пентоксифиллин-Здоровье Таблетки, 100 мг, блистер, № 30 Здоровье
В 96 аптеках
от 28,86 грн
Цены в аптеках
Пентоксифиллин раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Медицинский центр М.Т.К.
Пентоксифиллин Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Медицинский центр М.Т.К.
В 93 аптеках
от 64,52 грн
Цены в аптеках
Пентилин раствор для инъекций, 100 мг, ампула, 5 мл, № 5; KRKA d.d. Novo Mesto
Пентилин Раствор для инъекций, 100 мг, ампула, 5 мл, № 5 KRKA d.d. Novo Mesto
В 77 аптеках
от 75,09 грн
Цены в аптеках
Вазитрен раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; ООО "Фармасел"
Вазитрен Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 ООО "Фармасел"
В 42 аптеках
от 188,62 грн
Цены в аптеках
Пентоксин раствор для инфузий, 0,5 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1; Инфузия
Пентоксин Раствор для инфузий, 0,5 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1 Инфузия
В 13 аптеках
от 145,80 грн
Цены в аптеках
Пентоксин раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5; Инфузия
Пентоксин Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, № 5 Инфузия
В 6 аптеках
от 94,16 грн
Цены в аптеках
Пентоксифиллин-Здоровье раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5; Здоровье
Пентоксифиллин-Здоровье Раствор для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 5 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 5 Здоровье
В 5 аптеках
от 31,95 грн
Цены в аптеках
Пентилин таблетки пролонгированного действия, 400 мг, № 20; KRKA d.d. Novo Mesto
Пентилин Таблетки пролонгированного действия, 400 мг, № 20 KRKA d.d. Novo Mesto
В 7 аптеках других городов
от 196,62 грн
Цены в других городах
Пентоксифиллин таблетки кишечно-растворимые, 100 мг, № 10; Лекхим
Пентоксифиллин Таблетки кишечно-растворимые, 100 мг, № 10 Лекхим
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки ретард п/о, таблетки кишечно-растворимые, таблетки пролонгированного действия, р-р для инъекций, р-р для инфузий.
ПЕНТОКСИФИЛЛИН (PENTOXIFYLLINUM)
CAS №: 6493-05-6 C13H18N4O3
RTECS, USPDDN: 1-(5-оксогексил)теобромин.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки ретард п/о, таблетки кишечно-растворимые, таблетки пролонгированного действия, р-р для инъекций, р-р для инфузий.

пентоксифиллин улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови за счет расширения кровеносных сосудов, уменьшения агрегации тромбоцитов и снижения вязкости крови, повышения эластичности эритроцитов. Улучшает обеспечение тканей кислородом. Механизм действия обусловлен блокадой аденозиновых рецепторов, ингибированием ФДЭ и накоплением вследствие этого цАМФ в тромбоцитах.
Быстро всасывается в пищеварительном тракте: Cmax в плазме крови достигается через 1 ч после приема внутрь и значительно уменьшается к 8-му часу. Выводится с мочой в виде нетоксичных метаболитов.

цереброваскулярная патология, в частности атеросклероз мозговых сосудов, ишемия, состояние после перенесенного инфаркта миокарда; диабетическая нефроангиопатия и другие диабетические ангиопатии, нарушения периферического кровообращения (болезнь Рейно, эндартериит и др.); сосудистая патология глаз (острая и хроническая недостаточность кровоснабжения сетчатки и сосудистой оболочки); функциональные нарушения слуха.

внутрь, в/в и в/а. Внутрь взрослые принимают после еды, начиная с дозы 0,2 г 3 раза в сутки. После достижения эффекта (как правило, через 1–2 нед лечения) дозу снижают до 0,1 г 3 раза в сутки. Курс лечения — 2–3 нед и более.
При необходимости (острые нарушения мозгового (ишемический инсульт) и периферического кровообращения) вводят в/в и в/а. Обычно в/в вводят 0,1 г пентоксифиллина в 250–500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы (длительность введения — 90–180 мин), в/а — сначала в дозе 0,1 г в 20–50 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, а затем — по 0,2–0,3 г в 30–50 мл растворителя. Скорость введения — 0,1 г (5 мл 2% р-ра пентоксифиллина) за 10 мин. Суточную дозу при в/в введении в дальнейшем можно повысить.

острый инфаркт миокарда, обильное кровотечение, выраженный атеросклероз коронарных и мозговых сосудов (противопоказано в/а введение), период беременности.

при приеме внутрь возможны тошнота, рвота, гастралгия, головокружение, гиперемия кожи лица, при парентеральном введении — снижение АД. Редко наблюдаются кожный зуд, крапивница.

пентоксифиллин может усиливать действие гипотензивных и противодиабетических средств (дозу препарата следует снизить) и усиливать гипотензивный эффект в комбинации с симпатолитиками, ганглиоблокаторами, периферическими вазодилататорами.