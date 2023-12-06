ПЕНТОКСИФИЛЛИН (PENTOXIFYLLINUM)

внутрь, в/в и в/а. Внутрь взрослые принимают после еды, начиная с дозы 0,2 г 3 раза в сутки. После достижения эффекта (как правило, через 1–2 нед лечения) дозу снижают до 0,1 г 3 раза в сутки. Курс лечения — 2–3 нед и более.

При необходимости (острые нарушения мозгового (ишемический инсульт) и периферического кровообращения) вводят в/в и в/а. Обычно в/в вводят 0,1 г пентоксифиллина в 250–500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы (длительность введения — 90–180 мин), в/а — сначала в дозе 0,1 г в 20–50 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, а затем — по 0,2–0,3 г в 30–50 мл растворителя. Скорость введения — 0,1 г (5 мл 2% р-ра пентоксифиллина) за 10 мин. Суточную дозу при в/в введении в дальнейшем можно повысить.