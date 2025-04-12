нет достаточных доказательств эффективности применения фосфомицина у детей, поскольку доза 3 г не предназначена для детей в возрасте до 12 лет, препарат не следует применять в этой возрастной группе. Применение антибиотиков широкого спектра действия, в том числе фосфомицина трометамола, может привести к возникновению антибиотикоассоциированного колита (включая псевдомембранозный колит). Поэтому необходимо учитывать вероятность этого диагноза у пациентов при возникновении сильной диареи во время или после приема фосфомицина трометамола.

Степень тяжести может варьировать от легкой диареи до колита с летальным исходом. Возникновение тяжелой, устойчивой и/или с примесью крови диареи во время или после (в том числе через несколько недель) окончания лечения антибиотиками может представлять собой симптом диареи, вызванной Clostridium difficile.

В случае подтверждения диагноза необходимо немедленно начать соответствующее лечение. В данном случае препараты, ингибирующие перистальтику, противопоказаны.

Одновременный прием пищи замедляет всасывание фосфомицина. Рекомендуется применять натощак (за 1 ч до или через 2 ч после еды).

Больным сахарным диабетом и тем, кому необходимо соблюдать диету, следует учитывать, что в 1 пакете Эспа-фоцина содержится 2,213 г сахарозы. Также препарат не следует применять пациентам с непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией и сахарозо-изомальтазной недостаточностью.

Возможно транзиторное повышение активности печеночных трансаминаз.

Клинические проявления в основном исчезают на 2-й или 3-й день лечения. Иногда могут проявляться определенные симптомы, которые не свидетельствуют об отсутствии терапевтического эффекта, а являются следствием воспалительных процессов.

Применение фосфомицина может привести к развитию реакций гиперчувствительности, включая анафилаксию и анафилактический шок, которые могут быть опасными для жизни (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

При развитии этих реакции применение фосфомицина следует прекратить, возобновление применения фосфомицина у этих пациентов недопустимо. Необходимо проведение адекватных терапевтических мероприятий.

Почечная недостаточность: концентрация фосфомицина в моче остается терапевтически эффективной в течение 48 ч, если клиренс креатинина 10 мл/мин.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности применение лекарственного средства возможно в случае необходимости, когда ожидаемый эффект терапии для матери превышает потенциальный риск для плода.

По имеющимся данным, фосфомицина трометамол не оказывает тератогенного и фетотоксического действия. При проведении исследований на животных также не выявлено репродуктивной токсичности.

В период кормления грудью препарат не применяют. Исследований по применению во время кормления грудью не проводилось.

Дети. Возможно применение для лечения острых неосложненных инфекций нижних мочевыводящих путей у девочек в возрасте старше 12 лет. Нет достаточных данных относительно применения препарата в терапевтических целях у мальчиков в возрасте от 12 лет, а также относительно применения препарата в профилактических целях как у мальчиков, так и у девочек.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Фосфомицин может вызвать головокружение, что может повлиять на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.