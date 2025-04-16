Эспа-Фоцин® (Espa-Focin®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
358,12
Экономия при брони: -50,12 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
440,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
367,07
Экономия при брони: -98,15 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
440,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
425,37
Экономия при брони: -127,97 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
361,92
Экономия при брони: -64,52 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
440,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека бам
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
440,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
440,50 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
368,45
Экономия при брони: -112,16 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
430,68
Экономия при брони: -146,51 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
361,33
Экономия при брони: -112,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
380,24
Экономия при брони: -123,72 грн