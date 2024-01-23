антибиотик широкого спектра действия. Активен в отношении большинства грамотрицательных микроорганизмов, включая Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Proteus mirabilis, K. pneumoniae; в отношении грамположительных палочек, стафилококков (S. aureus, S. epidermidis), стрептококков (Str. spp., Str. faecalis). Механизм действия связан с подавлением первого этапа синтеза пептидогликана клеточной стенки бактерий. Являясь структурным аналогом фосфоэнола пирувата, вступает в конкурентное взаимодействие с ферментом N-ацетил-глюкозо-амино-3-0-энолпирувил-трансферазой, в результате чего происходит специфическое, избирательное и необратимое ингибирование этого фермента.