ФОСФОМИЦИН (FOSFOMYCINUM) Действующее вещество
антибиотик широкого спектра действия. Активен в отношении большинства грамотрицательных микроорганизмов, включая Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Proteus mirabilis, K. pneumoniae; в отношении грамположительных палочек, стафилококков (S. aureus, S. epidermidis), стрептококков (Str. spp., Str. faecalis). Механизм действия связан с подавлением первого этапа синтеза пептидогликана клеточной стенки бактерий. Являясь структурным аналогом фосфоэнола пирувата, вступает в конкурентное взаимодействие с ферментом N-ацетил-глюкозо-амино-3-0-энолпирувил-трансферазой, в результате чего происходит специфическое, избирательное и необратимое ингибирование этого фермента.
лечение инфекционно-воспалительных заболеваний нижних мочевых путей у взрослых и детей, вызванных чувствительными к фосфомицину микроорганизмами, в том числе острый бактериальный цистит, обострение хронического рецидивирующего бактериального цистита, острый бактериальный уровезикальный синдром, бактериальный неспецифический уретрит, бессимптомная массивная бактериурия (при беременности), послеоперационная инфекция мочевых путей. Профилактика инфекции мочевых путей при хирургических вмешательствах и трансуретральных диагностических исследованиях.
внутрь, разовая доза для взрослых — 3 г, для детей — 2 г. Схему лечения устанавливают индивидуально с учетом стадии воспалительного процесса, реактивности организма больного, чувствительности микроорганизмов к фосфомицину.
повышенная чувствительность к фосфомицину.
редко — тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь, исчезающая самостоятельно после отмены фосфомицина.
в период беременности и кормления грудью, а также у детей грудного возраста применение фосфомицина возможно только в случае крайней необходимости и под наблюдением врача.