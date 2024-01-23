Все аптеки Украины
Активные вещества — “Ф”ФОСФОМИЦИН (FOSFOMYCINUM)

ФОСФОМИЦИН (FOSFOMYCINUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 17 препаратов
Монурал гранулы для орального раствора, 3 г, пакет, № 1; Zambon
Монурал Гранулы для орального раствора, 3 г, пакет, № 1 Zambon
В 1141 аптеке
от 316,78 грн
Цены в аптеках
Урофосцин® гранулы для орального раствора, 3 г, пакет-саше, в пачке, в пачке, № 1; Корпорация Артериум
Урофосцин® Гранулы для орального раствора, 3 г, пакет-саше, в пачке, в пачке, № 1 Корпорация Артериум
В 880 аптеках
от 202,36 грн
Цены в аптеках
Фосфорал гранулы для орального раствора, 3 г, пакет, 8 г, № 1; Propharma International
Фосфорал Гранулы для орального раствора, 3 г, пакет, 8 г, № 1 Propharma International
В 792 аптеках
от 251,54 грн
Цены в аптеках
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора, 3000 мг, пакет, 8 г, № 1; esparma
Эспа-Фоцин® Порошок для орального раствора, 3000 мг, пакет, 8 г, № 1 esparma
В 749 аптеках
от 228,36 грн
Цены в аптеках
Фосфомицин гранулы для орального раствора, 3 г, саше, № 1; Астрафарм
Фосфомицин Гранулы для орального раствора, 3 г, саше, № 1 Астрафарм
В 741 аптеке
от 165,77 грн
Цены в аптеках
Фосфомед гранулы для орального раствора, 3 г, саше, № 1; World Medicine
Фосфомед Гранулы для орального раствора, 3 г, саше, № 1 World Medicine
В 643 аптеках
от 247,12 грн
Цены в аптеках
Фонурол гранулы для орального раствора, 3 г, саше, № 1; Астрафарм
Фонурол Гранулы для орального раствора, 3 г, саше, № 1 Астрафарм
В 224 аптеках
от 227,73 грн
Цены в аптеках
Фосфоцин гранулы для орального раствора, 3 г, саше, № 2; Ворвартс Фарма
Фосфоцин Гранулы для орального раствора, 3 г, саше, № 2 Ворвартс Фарма
В 206 аптеках
от 397,90 грн
Цены в аптеках
Фосфомицин гранулы для орального раствора, 3 г, саше, 8 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Красная звезда
Фосфомицин Гранулы для орального раствора, 3 г, саше, 8 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Красная звезда
В 94 аптеках
от 265,00 грн
Цены в аптеках
Цисторал гранулы для орального раствора, 3 г, пакет, 8 г, № 1; Здоровье Группа компаний
Цисторал Гранулы для орального раствора, 3 г, пакет, 8 г, № 1 Здоровье Группа компаний
В 52 аптеках
от 169,99 грн
Цены в аптеках
Фосфокок гранулы для орального раствора, 3 г, саше, 8 г, № 1; Mistral Capital Management
Фосфокок Гранулы для орального раствора, 3 г, саше, 8 г, № 1 Mistral Capital Management
В 40 аптеках
от 288,08 грн
Цены в аптеках
Фосфомицин гранулы для орального раствора, 3 г, саше, тм vitacore, тм vitacore, № 1; Астрафарм
Фосфомицин Гранулы для орального раствора, 3 г, саше, тм vitacore, тм vitacore, № 1 Астрафарм
В 4 аптеках
от 170,05 грн
Цены в аптеках
Фосфомицин гранулы для орального раствора, 3 г, саше, 8 г, № 1; Красная звезда
Фосфомицин Гранулы для орального раствора, 3 г, саше, 8 г, № 1 Красная звезда
В 4 аптеках других городов
от 273,20 грн
Цены в других городах
Фосмицин порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 10; Meiji Seika Pharma
Фосмицин Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 10 Meiji Seika Pharma
Нет в наличии
Фосмицин порошок для раствора для инъекций, 2 г, флакон, № 10; Meiji Seika Pharma
Фосмицин Порошок для раствора для инъекций, 2 г, флакон, № 10 Meiji Seika Pharma
Нет в наличии
Фосфомед гранулы для орального раствора, 3 г, саше, № 2; World Medicine
Фосфомед Гранулы для орального раствора, 3 г, саше, № 2 World Medicine
Нет в наличии
Фосфомицин гранулы для орального раствора, 3 г, саше, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1; Астрафарм
Фосфомицин Гранулы для орального раствора, 3 г, саше, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1 Астрафарм
Нет в наличии
Форма выпуска: гранулы для приготовления суспензии для перорального применения, порошок для приготовления инъекционного р-ра.
CAS №: 23155-02-4 C3H7O4P
RTECS, MeSH, USPDDN: фосфорная кислота, (3-метилоксиранил)-,(2R-цис)-.
Форма выпуска: гранулы для приготовления суспензии для перорального применения, порошок для приготовления инъекционного р-ра.

антибиотик широкого спектра действия. Активен в отношении большинства грамотрицательных микроорганизмов, включая Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Proteus mirabilis, K. pneumoniae; в отношении грамположительных палочек, стафилококков (S. aureus, S. epidermidis), стрептококков (Str. spp., Str. faecalis). Механизм действия связан с подавлением первого этапа синтеза пептидогликана клеточной стенки бактерий. Являясь структурным аналогом фосфоэнола пирувата, вступает в конкурентное взаимодействие с ферментом N-ацетил-глюкозо-амино-3-0-энолпирувил-трансферазой, в результате чего происходит специфическое, избирательное и необратимое ингибирование этого фермента.

лечение инфекционно-воспалительных заболеваний нижних мочевых путей у взрослых и детей, вызванных чувствительными к фосфомицину микроорганизмами, в том числе острый бактериальный цистит, обострение хронического рецидивирующего бактериального цистита, острый бактериальный уровезикальный синдром, бактериальный неспецифический уретрит, бессимптомная массивная бактериурия (при беременности), послеоперационная инфекция мочевых путей. Профилактика инфекции мочевых путей при хирургических вмешательствах и трансуретральных диагностических исследованиях.

внутрь, разовая доза для взрослых — 3 г, для детей — 2 г. Схему лечения устанавливают индивидуально с учетом стадии воспалительного процесса, реактивности организма больного, чувствительности микроорганизмов к фосфомицину.

повышенная чувствительность к фосфомицину.

редко — тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь, исчезающая самостоятельно после отмены фосфомицина.

в период беременности и кормления грудью, а также у детей грудного возраста применение фосфомицина возможно только в случае крайней необходимости и под наблюдением врача.