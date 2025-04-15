Эспа-Фоцин® (Espa-Focin®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
427,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
365,75
Экономия при брони: -67,81 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
427,00 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
351,70
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
427,00 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
432,93
Экономия при брони: -148,06 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
361,82
Экономия при брони: -49,11 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
427,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
427,00 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
427,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
427,00 грн