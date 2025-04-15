Эспа-Фоцин® (Espa-Focin®)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 254 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
434,35
Экономия при брони: -143,31 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
430,40
Экономия при брони: -139,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
439,81
Экономия при брони: -32,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
357,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
360,18
Экономия при брони: -61,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
410,09
Экономия при брони: -25,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
427,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
427,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
430,44
Экономия при брони: -131,66 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
430,64
Экономия при брони: -134,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
424,93
Экономия при брони: -116,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
425,65
Экономия при брони: -117,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
428,73
Экономия при брони: -132,79 грн