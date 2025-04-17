Эспа-Фоцин® (Espa-Focin®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
447,15
Экономия при брони: -149,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
440,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
430,94
Экономия при брони: -148,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
439,90
Экономия при брони: -73,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
439,90
Экономия при брони: -73,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
383,73
Экономия при брони: -130,90 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
430,58
Экономия при брони: -149,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
440,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
428,36
Экономия при брони: -119,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
421,66
Экономия при брони: -112,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
435,34
Экономия при брони: -151,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
440,50 грн