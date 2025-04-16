Эспа-Фоцин® (Espa-Focin®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
432,96
Экономия при брони: -147,39 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
429,65
Экономия при брони: -123,01 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
435,20
Экономия при брони: -148,24 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
427,84
Экономия при брони: -121,40 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
434,43
Экономия при брони: -56,91 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
411,41
Экономия при брони: -104,97 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
417,60
Экономия при брони: -137,61 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
431,13
Экономия при брони: -146,26 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
356,60
Экономия при брони: -76,61 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,10 грн