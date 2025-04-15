Эспа-Фоцин® (Espa-Focin®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
387,99
Экономия при брони: -17,63 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
398,50
Экономия при брони: -23,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,10 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
364,57
Экономия при брони: -82,46 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
373,69
Экономия при брони: -144,86 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
365,89
Экономия при брони: -90,71 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
417,95
Экономия при брони: -142,77 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
430,97
Экономия при брони: -139,44 грн