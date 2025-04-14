Эспа-Фоцин® (Espa-Focin®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 207 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
359,17
Экономия при брони: -37,75 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
415,36
Экономия при брони: -89,75 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
430,33
Экономия при брони: -125,75 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
374,54
Экономия при брони: -69,96 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
412,00
Экономия при брони: -61,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
427,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
428,75
Экономия при брони: -135,54 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
427,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
356,74
Экономия при брони: -63,74 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
422,60
Экономия при брони: -21,71 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
386,09
Экономия при брони: -108,98 грн