Эспа-Фоцин® (Espa-Focin®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
438,08
Экономия при брони: -151,81 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
445,78
Экономия при брони: -23,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
427,70
Экономия при брони: -140,74 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
431,47
Экономия при брони: -143,12 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
417,17
Экономия при брони: -121,71 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Эспа-Фоцин® порошок для орального раствора 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,70 грн