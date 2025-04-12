Ингамист (Ingamist)
Ингамист инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ацетилцистеин;
1 мл содержит ацетилцистеина 100 мг
Вспомогательные вещества: натрия эдетат, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом серы.
После вскрытия ампулы при длительном контакте с воздухом может появляться слабый розово — фиолетовый оттенок.
Фармакотерапевтическая группа
Муколитическое средство. Код АТХ R05C В01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ацетилцистеин разжижает мокроту. В структуре ацетилцистеина сульфгидрильные группы способствуют разрыву дисульфидных связей кислых мукополисахаридов мокроты, что приводит к деполяризации мукопротеидов и уменьшению вязкости слизи. Препарат сохраняет активность при наличии гнойной мокроты.
Ацетилцистеин оказывает антиоксидантное действие, обусловленное наличием нуклеофильной тиоловой SH-группы, легко отдает водород, нейтрализуя окислительные радикалы.
Защитный механизм ацетилцистеина основан на способности его реактивных сульфгидрильных групп связывать свободные радикалы.
Ацетилцистеин легко проникает внутрь клетки, деацетилируется до L — цистеина, из которого синтезируется внутриклеточный глютатион.
Глютатион — высокореактивный трипептид, мощный антиоксидант, цитопротектор, захватывающий эндогенные и экзогенные свободные радикалы, токсины. Ацетилцистеин предотвращает истощение и способствует повышению синтеза внутриклеточного глютатиона, участвующего в окислительно-восстановительных процессах клеток, способствуя таким образом детоксикации вредных веществ.
Фармакокинетика.
При внутривенном введении 600 мг ацетилцистеина максимальная концентрация в плазме крови составляет 300 ммоль/л, период полувыведения крови — 2 часа. Общий клиренс — 0,21 л/ч/кг, а объем распределения при плато — 0,34 л/кг. Ацетилцистеин проникает в межклеточное пространство, преимущественно распределяется в печени, почках, легких, бронхиальном секрете. Ацетилцистеин и его метаболиты выводятся в основном почками.
Показания
Острые и хронические заболевания органов дыхания, сопровождающиеся повышенным образованием мокроты.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к ацетилцистеину или к другим компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, кровохарканье, легочное кровотечение.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Одновременное применение ацетилцистеина с противокашлевыми средствами может усилить застой мокроты из-за подавления кашлевого рефлекса.
Одновременный прием ацетилцистеина и нитроглицерина может привести к усилению сосудорасширяющего действия последнего. Пациентов следует предупредить о возможности снижения артериального давления и возникновения головной боли.
Не рекомендуется применение антибиотиков и ацетилцистеина в одном шприце: возможно снижение активности антибиотиков.
В связи со свойством образовывать хелатные структуры, ацетилцстеин может снизить биодоступность солей таких металлов, как золото, кальций, железо. Поэтому рекомендуется использовать эти препараты в разное время.
Лабораторные показатели
Применение ацетилцистеина может изменять результаты количественного определения салицилатов колориметрическим методом, а также результаты определения кетонов в моче.
Особенности применения
Пациентам с бронхиальной астмой, в период терапии Ингамистом необходимо находиться под контролем врача. В случае развития бронхоспазма прием ацетилцистеина следует немедленно прекратить.
Ингамист следует применять с осторожностью больным с язвенной болезнью в анамнезе, особенно в случае сопутствующего приема других лекарственных средств, которые раздражают слизистую оболочку желудка.
Прием ацетилцистеина, в основном в начале терапии, делает секрет бронхиальных желез менее вязким и может увеличить его объем. Если пациент не может эффективно откашливать мокроту, следует сделать постуральный дренаж и аспирацию содержимого бронхов.
Внутривенно препарат необходимо вводить под строгим наблюдением врача. Побочные действия при внутривенном введении ацетилцистеина могут возникать чаще, если лекарственное средство вводить слишком быстро или в больших дозах. Поэтому рекомендуется четко выполнять указания, приведенные в разделах «Способ применения и дозы».
Лекарственное средство содержит 43 мг (1,9 ммоль) натрия в одной ампуле. Это следует учитывать пациентам, которые находятся на контролируемой натриевой диете.
Раствор Ингамиста не должен контактировать с резиновыми и металлическими поверхностями.
Слабый серный запах раствора является характерным запахом активного вещества.
При внутривенном введении ампулу вскрывать непосредственно перед применением лекарственного средства. При местном применении возможно частичное использование содержимого ампулы: оставшийся раствор может быть использован (при соблюдении условий хранения) в течение 24 часов только для местного применения; введение оставшегося раствора для инъекций запрещается.
Способ применения и дозы
Местное применение
Ингаляционное введение: взрослым по 1 ампуле 1–2 раза в сутки по назначению врача. в течение 5–10 дней, детям от 6 лет — до 1 ампулы 1–2 раза в сутки по назначению врача в течение 5–10 дней.
Эндобронхиальное введение: взрослым и детям от 6 лет — до 1 ампулы 1–2 раза в сутки.
Системное применение
Внутримышечное введение
Взрослым — по 1 ампуле 300 мг 1–2 раза в сутки вводить глубоко внутримышечно.
Внутривенное введение
Лекарственное средство вводить медленно капельно в 0,9% растворе натрия хлорида или 5% растворе глюкозы.
Взрослым по 1 ампуле 300 мг 1–2 раза в сутки.
Дети
Для внутримышечного и внутривенного введения детям препарат не применяют (преимущественно пероральные лекарственные формы).
Для местного применения препарат назначать детям старше 6 лет.
Побочные реакции
При местном применении возможны такие реакции:
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности;
Со стороны органов дыхания: бронхоспазм, ринорея;
Со стороны органов пищеварения: стоматит, тошнота, рвота;
Со стороны кожных покровов: крапивница, сыпь, зуд.
При парентеральном применении возможны такие реакции:
Со стороны иммунной системы: анафилактический шок, анафилактические реакции, анафилактоидные реакции, гиперчувствительность;
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, снижение артериального давления;
Со стороны органов дыхания: бронхоспазм, диспноэ
Со стороны органов пищеварения: тошнота, рвота, боль в животе, диарея, диспепсия, изжога;
Со стороны кожных покровов: ангионевротический отек, крапивница, гиперемия,
жжение в месте введения, сыпь, зуд, в единичных случаях возможно развитие синдрома
Стивенса — Джонсона и синдрома Лайелла;
Прочие: отек лица, головная боль, звон в ушах, геморрагии, гипертермия, анемия, увеличение протромбинового времени.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30°C в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 3 мл в ампулах из темного стекла; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 2 контурные упаковки в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «Юрия — Фарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 18030, м. Черкассы, ул. Вербовецкого, 108. Тел. (044) 281–01–01 .