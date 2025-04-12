Ацетилцистеин

Ингамист (Ingamist)

Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
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Характеристики
Производитель
Медицинский центр М.Т.К.
Форма выпуска
Раствор для инъекций
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
100 мг/мл
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/14062/01/01 от 14.11.2019
Международное название

Ингамист инструкция по применению

Состав

действующее вещество: ацетилцистеин;

1 мл содержит ацетилцистеина 100 мг

Вспомогательные вещества: натрия эдетат, натрия гидроксид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом серы.

После вскрытия ампулы при длительном контакте с воздухом может появляться слабый розово — фиолетовый оттенок.

Фармакотерапевтическая группа

Муколитическое средство. Код АТХ R05C В01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Ацетилцистеин разжижает мокроту. В структуре ацетилцистеина сульфгидрильные группы способствуют разрыву дисульфидных связей кислых мукополисахаридов мокроты, что приводит к деполяризации мукопротеидов и уменьшению вязкости слизи. Препарат сохраняет активность при наличии гнойной мокроты.

Ацетилцистеин оказывает антиоксидантное действие, обусловленное наличием нуклеофильной тиоловой SH-группы, легко отдает водород, нейтрализуя окислительные радикалы.

Защитный механизм ацетилцистеина основан на способности его реактивных сульфгидрильных групп связывать свободные радикалы.

Ацетилцистеин легко проникает внутрь клетки, деацетилируется до L — цистеина, из которого синтезируется внутриклеточный глютатион.

Глютатион — высокореактивный трипептид, мощный антиоксидант, цитопротектор, захватывающий эндогенные и экзогенные свободные радикалы, токсины. Ацетилцистеин предотвращает истощение и способствует повышению синтеза внутриклеточного глютатиона, участвующего в окислительно-восстановительных процессах клеток, способствуя таким образом детоксикации вредных веществ.

Фармакокинетика.

При внутривенном введении 600 мг ацетилцистеина максимальная концентрация в плазме крови составляет 300 ммоль/л, период полувыведения крови — 2 часа. Общий клиренс — 0,21 л/ч/кг, а объем распределения при плато — 0,34 л/кг. Ацетилцистеин проникает в межклеточное пространство, преимущественно распределяется в печени, почках, легких, бронхиальном секрете. Ацетилцистеин и его метаболиты выводятся в основном почками.

Показания

Острые и хронические заболевания органов дыхания, сопровождающиеся повышенным образованием мокроты.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к ацетилцистеину или к другим компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, кровохарканье, легочное кровотечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Одновременное применение ацетилцистеина с противокашлевыми средствами может усилить застой мокроты из-за подавления кашлевого рефлекса.

Одновременный прием ацетилцистеина и нитроглицерина может привести к усилению сосудорасширяющего действия последнего. Пациентов следует предупредить о возможности снижения артериального давления и возникновения головной боли.

Не рекомендуется применение антибиотиков и ацетилцистеина в одном шприце: возможно снижение активности антибиотиков.

В связи со свойством образовывать хелатные структуры, ацетилцстеин может снизить биодоступность солей таких металлов, как золото, кальций, железо. Поэтому рекомендуется использовать эти препараты в разное время.

Лабораторные показатели

Применение ацетилцистеина может изменять результаты количественного определения салицилатов колориметрическим методом, а также результаты определения кетонов в моче.

Особенности применения

Пациентам с бронхиальной астмой, в период терапии Ингамистом необходимо находиться под контролем врача. В случае развития бронхоспазма прием ацетилцистеина следует немедленно прекратить.

Ингамист следует применять с осторожностью больным с язвенной болезнью в анамнезе, особенно в случае сопутствующего приема других лекарственных средств, которые раздражают слизистую оболочку желудка.

Прием ацетилцистеина, в основном в начале терапии, делает секрет бронхиальных желез менее вязким и может увеличить его объем. Если пациент не может эффективно откашливать мокроту, следует сделать постуральный дренаж и аспирацию содержимого бронхов.

Внутривенно препарат необходимо вводить под строгим наблюдением врача. Побочные действия при внутривенном введении ацетилцистеина могут возникать чаще, если лекарственное средство вводить слишком быстро или в больших дозах. Поэтому рекомендуется четко выполнять указания, приведенные в разделах «Способ применения и дозы».

Лекарственное средство содержит 43 мг (1,9 ммоль) натрия в одной ампуле. Это следует учитывать пациентам, которые находятся на контролируемой натриевой диете.

Раствор Ингамиста не должен контактировать с резиновыми и металлическими поверхностями.

Слабый серный запах раствора является характерным запахом активного вещества.

При внутривенном введении ампулу вскрывать непосредственно перед применением лекарственного средства. При местном применении возможно частичное использование содержимого ампулы: оставшийся раствор может быть использован (при соблюдении условий хранения) в течение 24 часов только для местного применения; введение оставшегося раствора для инъекций запрещается.

Способ применения и дозы

Местное применение

Ингаляционное введение: взрослым по 1 ампуле 1–2 раза в сутки по назначению врача. в течение 5–10 дней, детям от 6 лет — до 1 ампулы 1–2 раза в сутки по назначению врача в течение 5–10 дней.

Эндобронхиальное введение: взрослым и детям от 6 лет — до 1 ампулы 1–2 раза в сутки.

Системное применение

Внутримышечное введение

Взрослым — по 1 ампуле 300 мг 1–2 раза в сутки вводить глубоко внутримышечно.

Внутривенное введение

Лекарственное средство вводить медленно капельно в 0,9% растворе натрия хлорида или 5% растворе глюкозы.

Взрослым по 1 ампуле 300 мг 1–2 раза в сутки.

Дети

Для внутримышечного и внутривенного введения детям препарат не применяют (преимущественно пероральные лекарственные формы).

Для местного применения препарат назначать детям старше 6 лет.

Побочные реакции

При местном применении возможны такие реакции:

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности;

Со стороны органов дыхания: бронхоспазм, ринорея;

Со стороны органов пищеварения: стоматит, тошнота, рвота;

Со стороны кожных покровов: крапивница, сыпь, зуд.

При парентеральном применении возможны такие реакции:

Со стороны иммунной системы: анафилактический шок, анафилактические реакции, анафилактоидные реакции, гиперчувствительность;

Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, снижение артериального давления;

Со стороны органов дыхания: бронхоспазм, диспноэ

Со стороны органов пищеварения: тошнота, рвота, боль в животе, диарея, диспепсия, изжога;

Со стороны кожных покровов: ангионевротический отек, крапивница, гиперемия,

жжение в месте введения, сыпь, зуд, в единичных случаях возможно развитие синдрома

Стивенса — Джонсона и синдрома Лайелла;

Прочие: отек лица, головная боль, звон в ушах, геморрагии, гипертермия, анемия, увеличение протромбинового времени.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30°C в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 3 мл в ампулах из темного стекла; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 2 контурные упаковки в пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ООО «Юрия — Фарм».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 18030, м. Черкассы, ул. Вербовецкого, 108. Тел. (044) 281–01–01 .