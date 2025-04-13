Киев (адрес не указан)
Доступно в 411 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
369,67
Экономия при брони: -20,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
723,10
Экономия при брони: -99,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
731,57
Экономия при брони: -83,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
579,54
Экономия при брони: -20,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
585,94
Экономия при брони: -27,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,60
Экономия при брони: -25,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
275,67
Экономия при брони: -16,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
548,47
Экономия при брони: -20,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
685,94
Экономия при брони: -26,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,60
Экономия при брони: -25,60 грн