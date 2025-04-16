Николаев (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
289,41
Экономия при брони: -13,29 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
73,84
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
747,18
Экономия при брони: -48,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
606,14
Экономия при брони: -37,54 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
738,92
Экономия при брони: -40,72 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
665,73
Экономия при брони: -61,48 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
726,18
Экономия при брони: -27,24 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
733,81
Экономия при брони: -35,73 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
743,54
Экономия при брони: -45,46 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
756,57
Экономия при брони: -22,82 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
658,93
Экономия при брони: -41,83 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
592,25
Экономия при брони: -27,93 грн