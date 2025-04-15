Львов (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
520,09
Экономия при брони: -30,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,60
Экономия при брони: -36,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
698,68
Экономия при брони: -40,24 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
630,54
Экономия при брони: -32,58 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,70
Экономия при брони: -36,30 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
684,65
Экономия при брони: -46,62 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
667,20
Экономия при брони: -2,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
560,48
Экономия при брони: -28,96 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
667,20
Экономия при брони: -2,80 грн