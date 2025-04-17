Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,60
Экономия при брони: -21,02 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
281,04
Экономия при брони: -13,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
736,75
Экономия при брони: -39,33 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
630,54
Экономия при брони: -28,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
726,67
Экономия при брони: -28,68 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,60
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,60
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
309,26
Экономия при брони: -10,32 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
642,69
Экономия при брони: -24,58 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
721,21
Экономия при брони: -46,62 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,60
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
719,79
Экономия при брони: -45,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.