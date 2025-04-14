Днепр (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
747,04
Экономия при брони: -59,04 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
598,08
Экономия при брони: -39,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
725,90
Экономия при брони: -47,23 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,60
Экономия при брони: -6,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,60
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
724,99
Экономия при брони: -26,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
217,39
Экономия при брони: -11,33 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
208,29
Экономия при брони: -10,46 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
727,44
Экономия при брони: -28,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
703,61
Экономия при брони: -37,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
713,27
Экономия при брони: -22,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
591,98
Экономия при брони: -28,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
475,91
Экономия при брони: -13,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
734,09
Экономия при брони: -35,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
739,06
Экономия при брони: -40,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
730,24
Экономия при брони: -32,09 грн