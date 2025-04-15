Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,63
Экономия при брони: -81,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
686,27
Экономия при брони: -43,67 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
545,43
Экономия при брони: -24,78 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,63
Экономия при брони: -81,63 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
686,61
Экономия при брони: -47,61 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
702,60
Экономия при брони: -36,90 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
681,80
Экономия при брони: -24,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
563,14
Экономия при брони: -30,53 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
341,46
Экономия при брони: -21,39 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,63
Экономия при брони: -81,63 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
564,64
Экономия при брони: -37,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
681,14
Экономия при брони: -38,54 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
710,00
Экономия при брони: -91,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
410,06
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
136,24
Экономия при брони: -8,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
440,87
Экономия при брони: -21,68 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
585,98
Экономия при брони: -27,26 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
738,50
Экономия при брони: -40,40 грн