Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,60
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
739,20
Экономия при брони: -65,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,63
Экономия при брони: -45,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
770,80
Экономия при брони: -37,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
739,41
Экономия при брони: -40,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
773,23
Экономия при брони: -39,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
571,39
Экономия при брони: -29,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,60
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
688,13
Экономия при брони: -30,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
728,98
Экономия при брони: -36,46 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
729,99
Экономия при брони: -37,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
433,25
Экономия при брони: -17,74 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
490,42
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
732,62
Экономия при брони: -39,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
686,61
Экономия при брони: -31,61 грн