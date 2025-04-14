Харьков (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
721,91
Экономия при брони: -23,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
692,85
Экономия при брони: -42,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,60
Экономия при брони: -29,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,60
Экономия при брони: -29,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
209,51
Экономия при брони: -12,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
767,45
Экономия при брони: -33,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
310,53
Экономия при брони: -17,24 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
700,60
Экономия при брони: -29,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.