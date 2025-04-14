Одесса (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
552,66
Экономия при брони: -28,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
726,88
Экономия при брони: -30,38 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
344,69
Экономия при брони: -16,34 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
726,25
Экономия при брони: -29,75 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
566,08
Экономия при брони: -28,78 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
658,86
Экономия при брони: -41,86 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
377,43
Экономия при брони: -16,09 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
734,23
Экономия при брони: -37,73 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
490,42
Экономия при брони: -14,77 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
525,48
Экономия при брони: -23,99 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Ингамист раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 3 мл №10
Медицинский центр М.Т.К.
729,33
Экономия при брони: -32,83 грн