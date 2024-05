фармакодинамика

Механизм действия вортиоксетина, как полагают, связан с его мультимодальной активностью, которая является сочетанием двух фармакологических механизмов: прямой модуляции активности рецепторов и ингибирования транспортера серотонина (5-НТ). Доклинические данные свидетельствуют, что вортиоксетин является антагонистом 5-НТ 3 , 5-HT 7 и 5-HT 1D , частичным агонистом 5-HT 1B , агонистом 5-HT 1A рецепторов и ингибитором 5-HT транспортера, вызывает модуляцию нейротрансмиссии в нескольких системах, в том числе серотонина, норадреналина, дофамина, гистамина, ацетилхолина, ГАМК и глутамата. Такая мультимодальная активность, как полагают, обеспечивает антидепрессивный и анксиолитический эффекты, а также способствует улучшению когнитивной функции, обучения и памяти в условиях доклинических исследований вортиоксетина. Результаты доклинических исследований свидетельствуют, что вортиоксетин не вызывает сексуальной дисфункции. Точный вклад каждой составляющей этого механизма в наблюдаемый фармакодинамический профиль остается неясным, поэтому следует уделять внимание при экстраполяции доклинических данных непосредственно на человека.

Установлено, что захват транспортера серотонина при применении различных суточных доз вортиоксетина составлял примерно 50% — в дозе 5 мг, 65% — в дозе 10 мг и >80% — в дозе 20 мг. Вортиоксетин клинически демонстрировал антидепрессивное действие при захвате транспортера 5-НТ на 50%.

Клиническая эффективность и безопасность. Эффективность вортиоксетина возрастает с повышением дозы. Кроме того, вортиоксетин в пределах доз 5–20 мг/сут продемонстрировал эффективность в широком диапазоне депрессивных (по шкале MADRS) и тревожных (по шкале HAM-А) симптомов депрессии.

Профилактика рецидивов. Продолжительность антидепрессивного эффекта продемонстрирована в исследовании профилактики рецидивов, в котором в группе плацебо определено двухкратное повышение риска рецидива по сравнению с группой вортиоксетина.

Пациенты пожилого возраста. В диапазоне доз вортиоксетина 5–20 мг/сут эффективность и переносимость у людей пожилого возраста соответствовала результатам исследований у взрослого населения.

Пациенты с тяжелой депрессией или высоким уровнем симптомов тревоги. Антидепрессивная эффективность продемонстрирована у больных с тяжелой депрессией (≥30 баллов по шкале MADRS) и у пациентов с депрессией с высоким уровнем тревожных симптомов (≥20 баллов по шкале HAM-А) в краткосрочных исследованиях, включая исследования с участием пациентов пожилого возраста, и долгосрочных исследованиях профилактики рецидивов.

Пациенты с неадекватным ответом на лечение селективными ингибиторами обратного захвата серотонина/норадреналина (СИОЗС/СИОЗН). В сравнительном исследовании применения вортиоксетина в гибких дозах у пациентов с депрессией после неадекватного ответа на лечение СИОЗС/СИОЗН продемонстрирована более высокая статистически достоверная эффективность применения вортиоксетина в суточной дозе 10–20 мг в сравнении с агомелатином в дозе 25–50 мг (по шкале MADRS), клиническая значимость установлена согласно шкале общего клинического впечатления об улучшении состояния (Clinical Global Impression-I — CGI-I) и шкале нетрудоспособности Шихана (Sheehan Disability Scale — SDS).

Когнитивная дисфункция при депрессии. В ходе исследований влияния лекарственного средства на когнитивные процессы выявлено, что эффект вортиоксетина главным образом обусловлен прямым воздействием на когнитивную функцию, а не косвенным влиянием через уменьшение выраженности симптомов депрессии.

Качество жизни и общее функционирование. Вортиоксетин превосходил плацебо по показателям оценки качества жизни, клинически значительно улучшал общее состояние здоровья (по шкале EQ-5D) и показатели общего функционирования (по шкале SDS — работа, социальная и семейная жизнь) по сравнению с плацебо или референтным препаратом (агомелатином). Более того, лучшие эффекты плацебо в отношении качества жизни сохранялись в течение долгосрочного исследования профилактики рецидива.

Переносимость и безопасность. Безопасность и переносимость вортиоксетина оценивали в кратко- и долгосрочных исследованиях для доз препарата 5–20 мг/сут.

Вортиоксетин не повышал частоты развития бессонницы или сонливости по сравнению с плацебо.

Во время систематической оценки потенциальных симптомов отмены не выявлено клинически значимой разницы между вортиоксетином и плацебо по частоте и характеру симптомов отмены ни после краткосрочного (6–12 нед), ни после долгосрочного (24–64 нед) периода лечения.

В ходе клинических исследований вортиоксетина частота сообщений о нежелательных сексуальных реакциях была низкой и подобной плацебо, показатели частоты сексуальной дисфункции, связанной с терапией, и общие оценки по шкале ASEX не имели клинически значимых различий с плацебо в отношении симптомов сексуальной дисфункции при применении вортиоксетина в рекомендуемой дозе, но применение препарата в высоких дозах было связано с увеличением количества случаев дисфункции.

В ходе клинических исследований подобно плацебо вортиоксетин не влиял на массу тела, ЧСС и АД. Не выявлено клинически значимых изменений при оценке функции печени и почек.

Вортиоксетин не оказывал какого-либо клинически значимого влияния на параметры ЭКГ, включая Q–T-, Q–Tc-, P–R- и QRS-интервалы, у пациентов с большим депрессивным расстройством. В тщательном исследовании Q–Tc у здоровых добровольцев при применении доз до 40 мг/сут потенциала к увеличению интервала Q–Tc не отмечали.

Детский возраст. Клинических исследований с участием пациентов детского возраста не проводили, следовательно, безопасность и эффективность препарата Бринтелликс для пациентов в возрасте младше 18 лет не установлены.

Фармакокинетика

Абсорбция. Вортиоксетин медленно, но хорошо всасывается после перорального применения и C max в плазме крови достигается в течение 7–11 ч. После многократного применения препарата в дозах 5; 10 или 20 мг/сут отмечено среднее значение C max 9–33 нг/мл. Абсолютная биодоступность составляет 75%. Отсутствует влияние приема пищи на фармакокинетику.

Распределение. Средний объем распределения составляет 2600 л, что указывает на объемное внесосудистое распределение. Вортиоксетин сильно связывается с белками плазмы крови (98–99%), и связывание, видимо, не зависит от концентрации вортиоксетина в плазме крови.

Биотрансформация. Вортиоксетин широко метаболизируется в печени, главным образом путем окисления и последующей конъюгации глюкуроновой кислотой. In vitro изоферменты цитохрома P450 CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 2C19, CYP 2C9, CYP 2A6, CYP 2C8 и CYP 2B6 участвуют в метаболизме вортиоксетина. Ингибирующего или индуцирующего влияния вортиоксетина in vitro на изоферменты CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2B6, CYP 2C8, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E1 или CYP 3A4/5 не отмечено. Вортиоксетин является слабым субстратом и ингибитором P-гликопротеина. Основной метаболит вортиоксетина фармакологически неактивен.

Элиминация. T ½ — 66 ч. Примерно ⅔ неактивного метаболита вортиоксетина экскретируется с мочой и около 1/ 3 — с калом. Только незначительное количество вортиоксетина выводится с калом. Стойкая концентрация в плазме крови достигается через 2 нед.

Линейность/нелинейность. Фармакокинетика линейная и не зависит от времени в диапазоне изученных доз (2,5–60 мг/сут). Учитывая период полураспада, индекс накопления составляет от 5 до 6 на основе AUC 0-24 после нескольких приемов в дозе от 5 до 20 мг/сут.

Пациенты пожилого возраста. У здоровых добровольцев пожилого возраста (≥65 лет; n=20) влияние вортиоксетина усиливается на 27% (C max и AUC) по сравнению с молодыми здоровыми добровольцами контрольной группы (в возрасте ≤45 лет) после нескольких приемов в дозе 10 мг/сут. Коррекции дозы не требуется.

Почечная недостаточность. После однократного приема вортиоксетина в дозе 10 мг при почечной недостаточности (согласно формуле Кокрофта — Голта легкой, средней или тяжелой степени тяжести; n=8) отмечали незначительное увеличение экспозиции (до 30%) по сравнению с таковой в контрольной группе здоровых добровольцев. У пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности лишь небольшая фракция вортиоксетина была потеряна во время проведения диализа (AUC и C max на 13 и 27% ниже; n=8) после однократного приема вортиоксетина в дозе 10 мг. Коррекции дозы не требуется.

Печеночная недостаточность. Наличие печеночной недостаточности легкой или умеренной степени (по шкале Чайлда — Пью; n=8 в каждой группе) не влияло на фармакокинетику препарата при однократном приеме в дозе 10 мг (изменения AUC составляли <10%). Коррекции дозы не требуется. Вортиоксетин не исследовали у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью, поэтому следует проявлять осторожность при назначении препарата у таких пациентов.

Слабые метаболизаторы CYP 2D6. У слабых метаболизаторов CYP 2D6 концентрация вортиоксетина в плазме крови примерно в 2 раза выше, чем в экстенсивных метаболизаторов. В присутствии мощных CYP 3A4/2C9 ингибиторов потенциально влияние может более выраженным. В зависимости от индивидуальной реакции, коррекция дозы может потребоваться, как и другим пациентам.