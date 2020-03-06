Бринтелликс (Brintellix®) (251938) - инструкция по применению ATC-классификация
Бринтелликс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика
Механизм действия вортиоксетина, как полагают, связан с его мультимодальной активностью, которая является сочетанием двух фармакологических механизмов: прямой модуляции активности рецепторов и ингибирования транспортера серотонина (5-НТ). Доклинические данные свидетельствуют, что вортиоксетин является антагонистом 5-НТ3, 5-HT7 и 5-HT1D, частичным агонистом 5-HT1B, агонистом 5-HT1A рецепторов и ингибитором 5-HT транспортера, вызывает модуляцию нейротрансмиссии в нескольких системах, в том числе серотонина, норадреналина, дофамина, гистамина, ацетилхолина, ГАМК и глутамата. Такая мультимодальная активность, как полагают, обеспечивает антидепрессивный и анксиолитический эффекты, а также способствует улучшению когнитивной функции, обучения и памяти в условиях доклинических исследований вортиоксетина. Результаты доклинических исследований свидетельствуют, что вортиоксетин не вызывает сексуальной дисфункции. Точный вклад каждой составляющей этого механизма в наблюдаемый фармакодинамический профиль остается неясным, поэтому следует уделять внимание при экстраполяции доклинических данных непосредственно на человека.
Установлено, что захват транспортера серотонина при применении различных суточных доз вортиоксетина составлял примерно 50% — в дозе 5 мг, 65% — в дозе 10 мг и >80% — в дозе 20 мг. Вортиоксетин клинически демонстрировал антидепрессивное действие при захвате транспортера 5-НТ на 50%.
Клиническая эффективность и безопасность. Эффективность вортиоксетина возрастает с повышением дозы. Кроме того, вортиоксетин в пределах доз 5–20 мг/сут продемонстрировал эффективность в широком диапазоне депрессивных (по шкале MADRS) и тревожных (по шкале HAM-А) симптомов депрессии.
Профилактика рецидивов. Продолжительность антидепрессивного эффекта продемонстрирована в исследовании профилактики рецидивов, в котором в группе плацебо определено двухкратное повышение риска рецидива по сравнению с группой вортиоксетина.
Пациенты пожилого возраста. В диапазоне доз вортиоксетина 5–20 мг/сут эффективность и переносимость у людей пожилого возраста соответствовала результатам исследований у взрослого населения.
Пациенты с тяжелой депрессией или высоким уровнем симптомов тревоги. Антидепрессивная эффективность продемонстрирована у больных с тяжелой депрессией (≥30 баллов по шкале MADRS) и у пациентов с депрессией с высоким уровнем тревожных симптомов (≥20 баллов по шкале HAM-А) в краткосрочных исследованиях, включая исследования с участием пациентов пожилого возраста, и долгосрочных исследованиях профилактики рецидивов.
Пациенты с неадекватным ответом на лечение селективными ингибиторами обратного захвата серотонина/норадреналина (СИОЗС/СИОЗН). В сравнительном исследовании применения вортиоксетина в гибких дозах у пациентов с депрессией после неадекватного ответа на лечение СИОЗС/СИОЗН продемонстрирована более высокая статистически достоверная эффективность применения вортиоксетина в суточной дозе 10–20 мг в сравнении с агомелатином в дозе 25–50 мг (по шкале MADRS), клиническая значимость установлена согласно шкале общего клинического впечатления об улучшении состояния (Clinical Global Impression-I — CGI-I) и шкале нетрудоспособности Шихана (Sheehan Disability Scale — SDS).
Когнитивная дисфункция при депрессии. В ходе исследований влияния лекарственного средства на когнитивные процессы выявлено, что эффект вортиоксетина главным образом обусловлен прямым воздействием на когнитивную функцию, а не косвенным влиянием через уменьшение выраженности симптомов депрессии.
Качество жизни и общее функционирование. Вортиоксетин превосходил плацебо по показателям оценки качества жизни, клинически значительно улучшал общее состояние здоровья (по шкале EQ-5D) и показатели общего функционирования (по шкале SDS — работа, социальная и семейная жизнь) по сравнению с плацебо или референтным препаратом (агомелатином). Более того, лучшие эффекты плацебо в отношении качества жизни сохранялись в течение долгосрочного исследования профилактики рецидива.
Переносимость и безопасность. Безопасность и переносимость вортиоксетина оценивали в кратко- и долгосрочных исследованиях для доз препарата 5–20 мг/сут.
Вортиоксетин не повышал частоты развития бессонницы или сонливости по сравнению с плацебо.
Во время систематической оценки потенциальных симптомов отмены не выявлено клинически значимой разницы между вортиоксетином и плацебо по частоте и характеру симптомов отмены ни после краткосрочного (6–12 нед), ни после долгосрочного (24–64 нед) периода лечения.
В ходе клинических исследований вортиоксетина частота сообщений о нежелательных сексуальных реакциях была низкой и подобной плацебо, показатели частоты сексуальной дисфункции, связанной с терапией, и общие оценки по шкале ASEX не имели клинически значимых различий с плацебо в отношении симптомов сексуальной дисфункции при применении вортиоксетина в рекомендуемой дозе, но применение препарата в высоких дозах было связано с увеличением количества случаев дисфункции.
В ходе клинических исследований подобно плацебо вортиоксетин не влиял на массу тела, ЧСС и АД. Не выявлено клинически значимых изменений при оценке функции печени и почек.
Вортиоксетин не оказывал какого-либо клинически значимого влияния на параметры ЭКГ, включая Q–T-, Q–Tc-, P–R- и QRS-интервалы, у пациентов с большим депрессивным расстройством. В тщательном исследовании Q–Tc у здоровых добровольцев при применении доз до 40 мг/сут потенциала к увеличению интервала Q–Tc не отмечали.
Детский возраст. Клинических исследований с участием пациентов детского возраста не проводили, следовательно, безопасность и эффективность препарата Бринтелликс для пациентов в возрасте младше 18 лет не установлены.
Фармакокинетика
Абсорбция. Вортиоксетин медленно, но хорошо всасывается после перорального применения и Cmax в плазме крови достигается в течение 7–11 ч. После многократного применения препарата в дозах 5; 10 или 20 мг/сут отмечено среднее значение Cmax 9–33 нг/мл. Абсолютная биодоступность составляет 75%. Отсутствует влияние приема пищи на фармакокинетику.
Распределение. Средний объем распределения составляет 2600 л, что указывает на объемное внесосудистое распределение. Вортиоксетин сильно связывается с белками плазмы крови (98–99%), и связывание, видимо, не зависит от концентрации вортиоксетина в плазме крови.
Биотрансформация. Вортиоксетин широко метаболизируется в печени, главным образом путем окисления и последующей конъюгации глюкуроновой кислотой. In vitro изоферменты цитохрома P450 CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 2C19, CYP 2C9, CYP 2A6, CYP 2C8 и CYP 2B6 участвуют в метаболизме вортиоксетина. Ингибирующего или индуцирующего влияния вортиоксетина in vitro на изоферменты CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2B6, CYP 2C8, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E1 или CYP 3A4/5 не отмечено. Вортиоксетин является слабым субстратом и ингибитором P-гликопротеина. Основной метаболит вортиоксетина фармакологически неактивен.
Элиминация. T½ — 66 ч. Примерно ⅔ неактивного метаболита вортиоксетина экскретируется с мочой и около 1/3 — с калом. Только незначительное количество вортиоксетина выводится с калом. Стойкая концентрация в плазме крови достигается через 2 нед.
Линейность/нелинейность. Фармакокинетика линейная и не зависит от времени в диапазоне изученных доз (2,5–60 мг/сут). Учитывая период полураспада, индекс накопления составляет от 5 до 6 на основе AUC0-24 после нескольких приемов в дозе от 5 до 20 мг/сут.
Пациенты пожилого возраста. У здоровых добровольцев пожилого возраста (≥65 лет; n=20) влияние вортиоксетина усиливается на 27% (Cmax и AUC) по сравнению с молодыми здоровыми добровольцами контрольной группы (в возрасте ≤45 лет) после нескольких приемов в дозе 10 мг/сут. Коррекции дозы не требуется.
Почечная недостаточность. После однократного приема вортиоксетина в дозе 10 мг при почечной недостаточности (согласно формуле Кокрофта — Голта легкой, средней или тяжелой степени тяжести; n=8) отмечали незначительное увеличение экспозиции (до 30%) по сравнению с таковой в контрольной группе здоровых добровольцев. У пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности лишь небольшая фракция вортиоксетина была потеряна во время проведения диализа (AUC и Cmax на 13 и 27% ниже; n=8) после однократного приема вортиоксетина в дозе 10 мг. Коррекции дозы не требуется.
Печеночная недостаточность. Наличие печеночной недостаточности легкой или умеренной степени (по шкале Чайлда — Пью; n=8 в каждой группе) не влияло на фармакокинетику препарата при однократном приеме в дозе 10 мг (изменения AUC составляли <10%). Коррекции дозы не требуется. Вортиоксетин не исследовали у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью, поэтому следует проявлять осторожность при назначении препарата у таких пациентов.
Слабые метаболизаторы CYP 2D6. У слабых метаболизаторов CYP 2D6 концентрация вортиоксетина в плазме крови примерно в 2 раза выше, чем в экстенсивных метаболизаторов. В присутствии мощных CYP 3A4/2C9 ингибиторов потенциально влияние может более выраженным. В зависимости от индивидуальной реакции, коррекция дозы может потребоваться, как и другим пациентам.
Показания Бринтелликс
лечение большого депрессивного расстройства у взрослых пациентов.
Применение Бринтелликс
Бринтелликс применяют перорально вне зависимости от приема пищи. Начальная и поддерживающая дозы составляют 10 мг 1 раз в сутки. В зависимости от индивидуальной чувствительности пациента дозу можно повысить до максимальной, составляющей 20 мг/сут, или снизить минимально до 5 мг/сут.
После устранения симптомов депрессии рекомендуется продолжать лечение ≥6 мес для закрепления антидепрессивного эффекта.
Прекращение лечения. Лечение Бринтелликсом можно прекратить резко, нет необходимости в постепенном снижении дозы.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы для пациентов пожилого возраста не требуется.
Ингибиторы цитохрома Р450. В зависимости от индивидуальной реакции пациента следует рассмотреть применение вортиоксетина в низких дозах, если к терапии добавляют мощные ингибиторы CYP 2D6 (например, бупропион, хинидина сульфат, флуоксетин, пароксетин).
Индукторы цитохрома Р450. В зависимости от индивидуальной реакции пациента следует рассмотреть коррекцию дозы вортиоксетина, если к терапии добавляют индуктор цитохрома Р450 (например, рифампицин, карбамазепин, фенитоин).
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любой составляющей препарата. Одновременное применение с неселективными ингибиторами МАО или селективными ингибиторами МАО-А.
Побочные эффекты
наиболее частая побочная реакция — тошнота. Обычно отмечали легкие или умеренные побочные реакции, возникающие в течение первых 2 нед лечения. Реакции, как правило, были преходящими и обычно не требовали прекращения терапии. Реакции со стороны пищеварительной системы (например тошнота) чаще отмечались у женщин, чем у мужчин.
Побочные реакции, приведенные ниже, определяли как: очень частые (≥1/10), частые (от ≥1/100 до <1/10), нечастые (от ≥1/1000 до <1/100), редкие (от ≥1/10 000 до <1/1000), очень редкие (<1/10 000) и неизвестные (частоту невозможно установить по имеющимся данным).
Таблица
|Система, орган, класс
|Частота
|Побочные реакции
|Изменение питания и метаболизма
|Часто
|Анорексия
|Со стороны психики
|Часто
|Патологические сновидения
|Нечасто
|Бруксизм
|Со стороны нервной системы
|Часто
|Головокружение
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Нечасто
|Румянец
|Со стороны пищеварительной системы
|Очень часто
|Тошнота
|Часто
|Диарея, запор, рвота
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Часто
|Генерализованный зуд
|Нечасто
|Повышенное ночное потовыделение
Особые указания
применение в педиатрии. Бринтелликс не рекомендуется для лечения депрессии у пациентов в возрасте <18 лет, поскольку безопасность и эффективность для этой возрастной группы не установлены. В ходе клинических исследований с участием детей, у которых применяли другие антидепрессанты, суицидальное поведение (суицидальные попытки и суицидальные мысли) и враждебность (преимущественно агрессия, оппозиционное поведение, гнев) отмечали чаще, чем у пациентов, применявших плацебо.
Суицид/суицидальные мысли. Депрессия связана с повышенным риском суицидальных мыслей, самоповреждения и суицида (событий, ассоциированных с самоубийством). Этот риск сохраняется до достижения значительной ремиссии. Поскольку улучшение может не произойти в течение первых нескольких недель лечения или дольше, до момента ремиссии следует тщательно контролировать состояние пациентов. Из общего клинического опыта известно, что риск суицида может повышаться на ранних стадиях выздоровления.
Пациенты с событиями, связанными с самоубийством в анамнезе или с имеющимися значительными признаками суицидальных мыслей до начала лечения, как известно, подвергаются большему риску суицидальных мыслей или попыток самоубийства и нуждаются в тщательном наблюдении в период лечения. Метаанализ плацебо-контролируемых клинических испытаний антидепрессантов у взрослых пациентов с психическими расстройствами показал повышенный риск суицидального поведения по сравнению с плацебо у пациентов в возрасте до 25 лет. Строгое наблюдение пациентов и, в частности, лиц с высоким риском должно сопровождать лечение, особенно в начале терапии и после изменения дозы. Пациентов (и их опекунов) следует предупредить о необходимости мониторинга любого клинического ухудшения, суицидального поведения или мыслей и необычных изменений в поведении, а также о необходимости обратиться к врачу немедленно, если имеются эти симптомы.
Судороги. Судороги являются потенциальным риском при применении антидепрессантов. Поэтому лечение вортиоксетином следует начинать с осторожностью у пациентов с судорогами в анамнезе или у пациентов с нестабильной эпилепсией. Лечение любого пациента следует прекратить, если развиваются приступы или повышается их частота.
Серотониновый синдром (СС) или нейролептический злокачественный синдром (НЗС). СС или НЗС потенциально опасные для жизни состояния, могут развиться в период лечения Бринтелликсом. Риск развития СС и НЗС повышается при одновременном применении серотонинергических средств (в том числе триптанов), средств, влияющих на метаболизм серотонина (в том числе ингибиторов МАО), антипсихотиков и других антагонистов дофамина. Следует внимательно контролировать проявление симптомов СС или НЗС.
Симптомы СС включают изменение ментального состояния (например, возбуждение, галлюцинации и кома), вегетативную нестабильность (например, тахикардия, лабильное АД и гипертермия), нервно-мышечные аберрации (например, гиперрефлексия, отсутствие координации) и/или симптомы со стороны ЖКТ (например, тошнота, рвота и диарея). При появлении таких признаков следует немедленно прекратить применение препарата Бринтелликс и начать симптоматическое лечение.
Мания/гипомания. Бринтелликс следует назначать с осторожностью пациентам с наличием мании/гипомании в анамнезе и прекратить применение при условии развития маниакальной фазы.
Кровотечение. Как и при применении любого другого антидепрессанта серотонинергического действия (СИОЗС, СИОЗН), возможны аномальные кровоизлияния, такие как гематомы, пурпура и др. (в ЖКТ или гинекологические). Рекомендуется осторожность относительно пациентов, принимающих антикоагулянты и/или лекарственные средства, влияющие на функцию тромбоцитов (например атипичные антипсихотические и фенотиазины, большинство трициклических антидепрессантов, НПВП, ацетилсалициловая кислота), а также пациентов с известной тенденцией к кровотечению или нарушениями свертывания крови.
Гипонатриемия. О гипонатриемии, вероятно из-за неадекватной секреции антидиуретического гормона, при применении антидепрессантов групп СИОЗС, СИОЗН сообщалось редко. Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с риском развития гипонатриемии (пациенты пожилого возраста, с циррозом) или при одновременном применении препаратов, вызывающих гипонатриемию. Пациентам с симптоматической гипонатриемией целесообразно прекратить применение Бринтелликса и начать соответствующие медицинские мероприятия.
Почечная недостаточность. Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью при применении препарата следует проявлять осторожность в связи с ограниченностью данных.
Печеночная недостаточность. Эффекты от применения вортиоксетина не исследовали у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью, поэтому у данной категории больных препарат следует назначать с осторожностью.
Дети. Безопасность и эффективность Бринтелликса для лечения депрессии у пациентов в возрасте <18 лет не установлены, следовательно, применение не рекомендуется.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Опыт применения вортиоксетина у беременных ограничен. В исследованиях на животных тератогенный эффект не установлен, однако отмечали уменьшение массы тела и задержку оссификации костей плода. После применения женщинами на поздних стадиях беременности серотонинергических лекарственных средств у новорожденных могут проявляться следующие симптомы: респираторный дистресс, цианоз, одышка, судороги, температурная нестабильность, трудности кормления, рвота, гипогликемия, гипертензия, гипотензия, гиперрефлексия, тремор, нервозность, раздражительность, вялость, постоянный плач, сонливость и трудности со сном. Эти симптомы могут быть связаны с эффектами отмены или чрезмерной серотонинергической активностью. В большинстве случаев такие осложнения начинаются немедленно или в ближайшее время (<24 ч) после родов.
Эпидемиологические данные продемонстрировали, что применение СИОЗС в период беременности, особенно на поздних сроках, может привести к повышению риска персистирующей легочной гипертензии у новорожденных. Хотя связь персистирующей легочной гипертензии у новорожденных с лечением вортиоксетином не исследовали, этот потенциальный риск нельзя исключить, учитывая механизм действия (повышение концентрации серотонина).
Бринтелликс не следует применять в период беременности, если клиническое состояние женщины не требует лечения данным препаратом.
Грудное вскармливание. Имеющиеся данные доклинических исследований свидетельствовали о способности вортиоксетина и метаболитов проникать в грудное молоко. Риск для ребенка, находящегося на грудном вскармливании, не может быть исключен. Решение о прекращении/продолжении кормления грудью или прекращении/воздержании от лечения Бринтелликсом следует принимать с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и пользы терапии для женщины.
Фертильность. Исследование фертильности у самцов и самок животных не показало влияния вортиоксетина на фертильность, качество спермы и производительность спаривания.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Существенного нарушения способности управлять транспортными средствами, когнитивных функций или других психомоторных навыков по сравнению с плацебо у здоровых добровольцев не отмечено. Однако пациенты должны проявлять осторожность при управлении транспортными средствами или эксплуатации опасных механизмов.
Взаимодействия
вортиоксетин метаболизируется в печени, главным образом путем окисления и дальнейшей конъюгации глюкуроновой кислотой. In vitro в метаболизме вортиоксетина участвуют изоферменты цитохрома Р450 CYP 2D6, CYP 3A4/5, CYP 2C19, CYP 2C9, CYP 2A6, CYP 2C8 и CYP 2B6.
Влияние других лекарственных средств на действие вортиоксетина
Необратимые неселективные ингибиторы МАО
В связи с риском СС вортиоксетин противопоказан в любой комбинации с необратимыми неселективными ингибиторами МАО. Лечение вортиоксетином не следует начинать ранее чем по крайней мере через 14 дней после прекращения лечения необратимыми неселективными ингибиторами МАО. Применение вортиоксетина следует прекратить по крайней мере за 14 дней до начала лечения необратимыми неселективными ингибиторами МАО.
Комбинация вортиоксетина с обратимым селективным ингибитором МАО-А (моклобемид) или со слабым обратимым и неселективным ингибитором МАО (линезолид) противопоказана. При одновременном применении вортиоксетина с указанными препаратами необходим тщательный мониторинг СС.
Несмотря на более низкий (по сравнению с ингибиторами МАО-А) ожидаемый риск СС, сочетание вортиоксетина с необратимыми ингибиторами МАО-В, такими как селегилин или разагилин, необходимо осуществлять с осторожностью и с тщательным мониторингом возможного СС.
Серотонинергические лекарственные средства. Одновременное назначение с серотонинергическими лекарственными средствами (например с трамадолом, суматриптаном и другими триптанами) может привести к развитию СС.
Зверобой. Одновременное применение антидепрессантов серотонинергического действия и растительных средств, содержащих зверобой продырявленный, может привести к повышению частоты развития побочных реакций, включая СС.
Лекарственные средства, снижающие судорожный порог. Антидепрессанты серотонинергического действия могут снизить порог судорожной готовности. Рекомендуется осторожность при одновременном применении других лекарственных средств, способных снизить порог судорожной готовности (таких как антидепрессанты (трициклические антидепресанты, СИОЗС, СИОЗН), нейролептики (фенотиазины, тиоксантены, бутирофеноны), мефлохин, бупропион и трамадол).
Электросудорожная терапия. Клинического опыта одновременного применения вортиоксетина с электросудорожной терапией нет, поэтому в таких случаях целесообразна осторожность.
Ингибиторы цитохрома Р450. При введении вместе с 150 мг бупропиона (сильный ингибитор CYP 2D6) 2 раза в сутки в течение 14 дней у здоровых добровольцев эффективность вортиоксетина повышалась в 2,3 раза (AUC). При добавлении бупропиона к терапии вортиоксетином отмечали более частое развитие побочных эффектов по сравнению с включением вортиоксетина в терапию бупропионом. В зависимости от индивидуальной чувствительности пациента при добавлении к терапии сильных ингибиторов CYP 2D6 (например, бупропиона, хинидина, флуоксетина, пароксетина) можно рассмотреть применение вортиоксетина в низких дозах.
При сочетанном назначении вортиоксетина после 6 дней применения кетоконазола в дозе 400 мг/сут (ингибитор CYP 3A4/5 и Р-гликопротеина) или флуконазола в дозе 200 мг/сут (ингибитор CYP 2C9, CYP 2C19 и CYP 3A4/5) у здоровых добровольцев отмечено соответственно 1,3- и 1,5-кратное увеличение AUC вортиоксетина. Коррекции дозы не требуется. Влияния однократного приема омепразола в дозе 40 мг (ингибитор CYP 2C19) на фармакокинетику при длительном применении вортиоксетина у здоровых добровольцев не отмечено. Комбинацию мощных ингибиторов CYP 3A4 и CYP 2C9 у пациентов с низким метаболизмом CYP 2D6 не исследовали, однако, вероятно, следует ожидать более выраженного эффекта воздействия вортиоксетина у таких пациентов.
Индукторы цитохрома Р450. При однократном введении 20 мг вортиоксетина сочетанно после 10 дней приема рифампицина в дозе 600 мг/сут (индуктор CYP-изоферментов) у здоровых добровольцев отмечено снижение AUC вортиоксетина на 72%. В зависимости от индивидуальной реакции пациента может потребоваться коррекция дозы, если к лечению вортиоксетином добавляется индуктор цитохрома Р450 (например, рифампицин, карбамазепин, фенитоин).
Ацетилсалициловая кислота. Влияния повторного приема ацетилсалициловой кислоты в дозе 150 мг/сут на фармакокинетику вортиоксетина у здоровых добровольцев не отмечено.
Влияние вортиоксетина на действие других лекарственных средств
Антикоагулянты и антиагреганты. Существенных эффектов влияния на показатели международного нормализованного отношения, протромбина или R-/S-варфарина в плазме крови по сравнению с плацебо при сочетанном введении вортиоксетина с фиксированной дозой варфарина у здоровых добровольцев не отмечалось, как и существенного ингибирующего воздействия по сравнению с плацебо на агрегацию тромбоцитов при сочетанном введении ацетилсалициловой кислоты в дозе 150 мг/сут после приема вортиоксетина у здоровых добровольцев. Однако, как и при применении других серотонинергических средств, следует проявлять осторожность при применении вортиоксетина в сочетании с пероральными антикоагулянтами или антиагрегантами в связи с потенциальным повышением риска кровотечения из-за фармакодинамического взаимодействия.
Алкоголь. Влияния на фармакокинетику вортиоксетина или этанола, а также существенного нарушения когнитивной функции по сравнению с плацебо после применения вортиоксетина в дозах 20 или 40 мг с одновременным однократным введением этанола 0,6 г/кг у здоровых добровольцев не выявлено. Однако, как и другие средства, действующие на ЦНС, применять вортиоксетин в сочетании с алкоголем не рекомендуется.
Субстраты цитохрома P450. In vitro вортиоксетин не показал потенциала угнетения или индукции изоферментов цитохрома P450. Тормозящего действия вортиоксетина на изоферменты цитохрома Р450 CYP 2C19 (омепразол, диазепам), CYP 3A4/5 (этинилэстрадиол, мидазолам), CYP 2B6 (бупропион), CYP 2C9 (толбутамид, S-варфарин), CYP 1A2 (кофеин) или CYP 2D6 (декстрометорфан) у здоровых добровольцев не выявлено, как и значительного нарушения когнитивных функций по сравнению с плацебо после применения вортиоксетина одновременно с 10 мг диазепама.
Существенного влияния на уровни половых гормонов по сравнению с плацебо после одновременного применения вортиоксетина с комбинированными оральными контрацептивами (этинилэстрадиол 30 мкг/левоноргестрел 150 мкг) не выявлено.
Литий, триптофан. Клинически значимого эффекта влияния стабильных концентраций лития после одновременного применения с вортиоксетином у здоровых добровольцев не отмечалось. Однако сообщалось об усилении эффектов при применении антидепрессантов серотонинергического действия вместе с литием или триптофаном, поэтому одновременное применение вортиоксетина с этими лекарственными средствами следует проводить с осторожностью.
Передозировка
опыт применения препарата ограничен. Применение вортиоксетина в диапазоне доз 40–75 мг вызывало обострение тошноты, постурального головокружения, диареи, абдоминального дискомфорта, генерализованного зуда, сонливости и румянца.
Лечение должно быть симптоматическим и включать соответствующий мониторинг. Рекомендуется медицинское наблюдение в специализированных условиях.
Условия хранения
специальных условий не требуется.