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Список производителейLLundbeck Export A/S

Производитель: Lundbeck Export A/S

Лундбек Экспорт А/С
01601, Киев, пл. Спортивная, 1А
www.brintellix.com.ua
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Найдено: 16 препаратов
Абикса таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, коробка картонная, коробка картон., № 28; Lundbeck Export A/S
Абикса Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, коробка картонная, коробка картон., № 28 Lundbeck Export A/S
В 331 аптеке
от 1742,43 грн
Цены в аптеках
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Lundbeck Export A/S
Бринтелликс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Lundbeck Export A/S
В 814 аптеках
от 1160,28 грн
Цены в аптеках
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг, контейнер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 100; Lundbeck Export A/S
Клопиксол Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг, контейнер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 100 Lundbeck Export A/S
В 192 аптеках
от 264,66 грн
Цены в аптеках
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, контейнер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 100; Lundbeck Export A/S
Клопиксол Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, контейнер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 100 Lundbeck Export A/S
В 62 аптеках
от 414,63 грн
Цены в аптеках
Клопиксол Депо раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Lundbeck Export A/S
Клопиксол Депо Раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Lundbeck Export A/S
В 232 аптеках
от 1779,45 грн
Цены в аптеках
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Lundbeck Export A/S
Клопиксол-Акуфаз Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Lundbeck Export A/S
В 38 аптеках
от 2453,90 грн
Цены в аптеках
Саротен таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, контейнер, № 100; Lundbeck Export A/S
Саротен Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, контейнер, № 100 Lundbeck Export A/S
В 443 аптеках
от 296,91 грн
Цены в аптеках
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг, № 30; Lundbeck Export A/S
Сердолект Таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг, № 30 Lundbeck Export A/S
В 73 аптеках
от 1155,53 грн
Цены в аптеках
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, контейнер, в коробке, в коробке, № 100; Lundbeck Export A/S
Труксал Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, контейнер, в коробке, в коробке, № 100 Lundbeck Export A/S
В 618 аптеках
от 429,68 грн
Цены в аптеках
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, контейнер, в коробке, в коробке, № 50; Lundbeck Export A/S
Труксал Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, контейнер, в коробке, в коробке, № 50 Lundbeck Export A/S
В 369 аптеках
от 419,00 грн
Цены в аптеках
Флюанксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,5 мг, контейнер, № 100; Lundbeck Export A/S
Флюанксол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,5 мг, контейнер, № 100 Lundbeck Export A/S
В 436 аптеках
от 363,27 грн
Цены в аптеках
Флюанксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, контейнер, № 100; Lundbeck Export A/S
Флюанксол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, контейнер, № 100 Lundbeck Export A/S
В 320 аптеках
от 312,65 грн
Цены в аптеках
Флюанксол Депо раствор масляный для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Lundbeck Export A/S
Флюанксол Депо Раствор масляный для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Lundbeck Export A/S
В 161 аптеке
от 935,27 грн
Цены в аптеках
Ципралекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28; Lundbeck Export A/S
Ципралекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28 Lundbeck Export A/S
В 940 аптеках
от 1049,25 грн
Цены в аптеках
Ципрамил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 28; Lundbeck Export A/S
Ципрамил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 28 Lundbeck Export A/S
В 171 аптеке
от 933,62 грн
Цены в аптеках
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой, 12 мг, № 28; Lundbeck Export A/S
Сердолект Таблетки, покрытые оболочкой, 12 мг, № 28 Lundbeck Export A/S
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
01601, Киев, пл. Спортивная, 1А
www.brintellix.com.ua
Найдено: 16 препаратов
Абикса таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, коробка картонная, коробка картон., № 28; Lundbeck Export A/S
Абикса Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, блистер, коробка картонная, коробка картон., № 28 Lundbeck Export A/S
В 331 аптеке
от 1742,43 грн
Цены в аптеках
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Lundbeck Export A/S
Бринтелликс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Lundbeck Export A/S
В 814 аптеках
от 1160,28 грн
Цены в аптеках
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг, контейнер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 100; Lundbeck Export A/S
Клопиксол Таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг, контейнер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 100 Lundbeck Export A/S
В 192 аптеках
от 264,66 грн
Цены в аптеках
Клопиксол таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, контейнер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 100; Lundbeck Export A/S
Клопиксол Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, контейнер, в картонной коробке, в карт. коробке, № 100 Lundbeck Export A/S
В 62 аптеках
от 414,63 грн
Цены в аптеках
Клопиксол Депо раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Lundbeck Export A/S
Клопиксол Депо Раствор для инъекций, 200 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Lundbeck Export A/S
В 232 аптеках
от 1779,45 грн
Цены в аптеках
Клопиксол-Акуфаз раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Lundbeck Export A/S
Клопиксол-Акуфаз Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Lundbeck Export A/S
В 38 аптеках
от 2453,90 грн
Цены в аптеках
Саротен таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, контейнер, № 100; Lundbeck Export A/S
Саротен Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, контейнер, № 100 Lundbeck Export A/S
В 443 аптеках
от 296,91 грн
Цены в аптеках
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг, № 30; Lundbeck Export A/S
Сердолект Таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг, № 30 Lundbeck Export A/S
В 73 аптеках
от 1155,53 грн
Цены в аптеках
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, контейнер, в коробке, в коробке, № 100; Lundbeck Export A/S
Труксал Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, контейнер, в коробке, в коробке, № 100 Lundbeck Export A/S
В 618 аптеках
от 429,68 грн
Цены в аптеках
Труксал таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, контейнер, в коробке, в коробке, № 50; Lundbeck Export A/S
Труксал Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, контейнер, в коробке, в коробке, № 50 Lundbeck Export A/S
В 369 аптеках
от 419,00 грн
Цены в аптеках
Флюанксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,5 мг, контейнер, № 100; Lundbeck Export A/S
Флюанксол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,5 мг, контейнер, № 100 Lundbeck Export A/S
В 436 аптеках
от 363,27 грн
Цены в аптеках
Флюанксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, контейнер, № 100; Lundbeck Export A/S
Флюанксол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, контейнер, № 100 Lundbeck Export A/S
В 320 аптеках
от 312,65 грн
Цены в аптеках
Флюанксол Депо раствор масляный для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Lundbeck Export A/S
Флюанксол Депо Раствор масляный для инъекций, 20 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Lundbeck Export A/S
В 161 аптеке
от 935,27 грн
Цены в аптеках
Ципралекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28; Lundbeck Export A/S
Ципралекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28 Lundbeck Export A/S
В 940 аптеках
от 1049,25 грн
Цены в аптеках
Ципрамил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 28; Lundbeck Export A/S
Ципрамил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 28 Lundbeck Export A/S
В 171 аптеке
от 933,62 грн
Цены в аптеках
Сердолект таблетки, покрытые оболочкой, 12 мг, № 28; Lundbeck Export A/S
Сердолект Таблетки, покрытые оболочкой, 12 мг, № 28 Lundbeck Export A/S
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції