Производитель: Lundbeck Export A/SЛундбек Экспорт А/С
01601, Киев, пл. Спортивная, 1А
Саротен Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, контейнер, № 100 Lundbeck Export A/S
от 296,91 грн
Ципрамил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 28 Lundbeck Export A/S
от 933,62 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Саротен Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, контейнер, № 100 Lundbeck Export A/S
от 296,91 грн
Ципрамил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 28 Lundbeck Export A/S
от 933,62 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції