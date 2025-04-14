Бринтелликс (Brintellix®)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 249 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1522,87
Экономия при брони: -95,89 грн
1426,98 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1520,12
Экономия при брони: -96,79 грн
1423,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
724,84
Экономия при брони: -53,26 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1360,80
Экономия при брони: -10,50 грн
1350,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1350,30 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1476,23
Экономия при брони: -79,78 грн
1396,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1467,57
Экономия при брони: -109,47 грн
1358,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1350,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1412,69
Экономия при брони: -63,66 грн
1349,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1512,87
Экономия при брони: -92,88 грн
1419,99 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
745,50
Экономия при брони: -37,45 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1412,88
Экономия при брони: -53,30 грн
1359,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1431,02 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1411,21
Экономия при брони: -53,29 грн
1357,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1340,68 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1491,76
Экономия при брони: -72,12 грн
1419,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1461,01
Экономия при брони: -42,69 грн
1418,32 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1335,48 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1436,72
Экономия при брони: -84,84 грн
1351,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1342,64 грн