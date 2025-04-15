Бринтелликс (Brintellix®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1362,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1398,85 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1421,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1353,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1357,70 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1324,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1352,63 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1370,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1401,00
Экономия при брони: -47,40 грн
1353,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1400,40
Экономия при брони: -46,80 грн
1353,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1421,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1421,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 30 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1371,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1360,50
Экономия при брони: -6,90 грн
1353,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1353,60 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1371,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1353,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1420,90
Экономия при брони: -67,30 грн
1353,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1402,59 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1303,28 грн