Бринтелликс (Brintellix®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
676,15
Экономия при брони: -21,98 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1326,08 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1419,14 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1439,70
Экономия при брони: -82,52 грн
1357,18 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1391,96 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1487,95
Экономия при брони: -88,71 грн
1399,24 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1347,42 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1372,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
748,42
Экономия при брони: -54,32 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1476,46
Экономия при брони: -71,48 грн
1404,98 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1420,90
Экономия при брони: -34,90 грн
1386,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1383,04 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1479,65
Экономия при брони: -79,39 грн
1400,26 грн