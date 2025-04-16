Бринтелликс (Brintellix®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1478,38
Экономия при брони: -78,40 грн
1399,98 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1377,93
Экономия при брони: -53,93 грн
1324,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1411,86
Экономия при брони: -85,85 грн
1326,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1482,36
Экономия при брони: -79,01 грн
1403,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1487,97
Экономия при брони: -86,81 грн
1401,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1475,11
Экономия при брони: -72,78 грн
1402,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1483,39
Экономия при брони: -74,57 грн
1408,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1455,37
Экономия при брони: -57,86 грн
1397,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1458,69
Экономия при брони: -59,74 грн
1398,95 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1515,48
Экономия при брони: -93,04 грн
1422,44 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1384,00
Экономия при брони: -60,00 грн
1324,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1474,26
Экономия при брони: -75,80 грн
1398,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1463,48
Экономия при брони: -71,28 грн
1392,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1384,00
Экономия при брони: -60,00 грн
1324,00 грн