Бринтелликс (Brintellix®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1424,19
Экономия при брони: -83,44 грн
1340,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1311,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1361,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1451,49
Экономия при брони: -103,85 грн
1347,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1378,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1376,50
Экономия при брони: -15,50 грн
1361,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1358,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1364,70
Экономия при брони: -3,70 грн
1361,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1365,00
Экономия при брони: -4,00 грн
1361,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1441,67
Экономия при брони: -97,67 грн
1344,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1296,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1453,75
Экономия при брони: -99,89 грн
1353,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1360,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1363,80
Экономия при брони: -2,80 грн
1361,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1409,83
Экономия при брони: -64,32 грн
1345,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1433,43
Экономия при брони: -80,52 грн
1352,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1374,60
Экономия при брони: -13,60 грн
1361,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1442,58
Экономия при брони: -105,36 грн
1337,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1407,33
Экономия при брони: -59,28 грн
1348,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1361,00 грн