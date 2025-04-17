Бринтелликс (Brintellix®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1427,20
Экономия при брони: -65,40 грн
1361,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1451,90 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1375,32
Экономия при брони: -41,26 грн
1334,06 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1361,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1286,64 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1377,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1447,20
Экономия при брони: -44,60 грн
1402,60 грн