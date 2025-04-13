Бринтелликс (Brintellix®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 240 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1474,58
Экономия при брони: -63,35 грн
1411,23 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1334,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1545,59
Экономия при брони: -112,01 грн
1433,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1314,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1355,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1334,78 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1318,74 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1335,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1421,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1322,18 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1320,76 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1354,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1449,80
Экономия при брони: -104,35 грн
1345,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1297,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1343,82 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1319,46 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1322,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1422,79
Экономия при брони: -62,96 грн
1359,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1458,96
Экономия при брони: -100,57 грн
1358,39 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1340,84 грн