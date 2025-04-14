Бринтелликс (Brintellix®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1316,64 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1374,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1419,14 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1343,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1421,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1455,04
Экономия при брони: -46,07 грн
1408,97 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1432,26 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1358,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1302,76 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1347,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1421,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1421,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1358,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1411,15
Экономия при брони: -71,88 грн
1339,27 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1421,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1370,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1421,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1370,70
Экономия при брони: -12,50 грн
1358,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1421,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1324,79 грн