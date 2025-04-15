Бринтелликс (Brintellix®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1344,00
Экономия при брони: -82,00 грн
1262,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1384,00
Экономия при брони: -91,00 грн
1293,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
712,26
Экономия при брони: -34,95 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,26
Экономия при брони: -81,86 грн
1332,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1356,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1370,74
Экономия при брони: -77,74 грн
1293,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1388,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1384,00
Экономия при брони: -66,00 грн
1318,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1356,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1293,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
662,14
Экономия при брони: -28,02 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1412,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1404,42
Экономия при брони: -64,63 грн
1339,79 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1415,34
Экономия при брони: -81,74 грн
1333,60 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
682,13
Экономия при брони: -35,63 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1405,51
Экономия при брони: -62,58 грн
1342,93 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1506,19
Экономия при брони: -97,75 грн
1408,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №28
Lundbeck Export A/S
1414,30 грн