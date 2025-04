фармакодинамика. Это лекарственное средство стимулирует регенерацию хрящевой ткани. Оказывает противовоспалительное действие на клеточном уровне, стимулирует синтез как эндогенных протеогликанов, так и эндогенной гиалуроновой кислоты, снижает катаболическую активность хондроцитов путем ингибирования некоторых ферментов, разрушающих хрящ, таких как коллагеназа, эсталаза, протеогликиназа, фосфолипаза-А 2 , N-ацетилгликозаминидаза и т.п., а также ингибирует формирование других веществ, которые могут повреждать хрящевые ткани (in vitro), таких как супероксидные радикалы; активность лизосомальных ферментов.

Хондроитин и глюкозамин эффективны у пациентов при остеоартрозе.

Хондроитин — один из главных элементов хряща. Он снижает активность воспалительного процесса на ранних стадиях и, таким образом, замедляет дегенерацию хрящевой ткани. Способствует уменьшению выраженности боли, улучшает функцию суставов и снижает потребность в НПВП при остеоартрозе коленных и тазобедренных суставов.

Глюкозамин физиологически присутствует в человеческом организме и оказывет хондропротекторное влияние. Исследования in vitro и in vivo показали, что глюкозамина гидрохлорид стимулирует синтез физиологических гликозаминогликанов и протеогликанов хондроцитами и синтез гиалуроновой кислоты синовиоцитами.

Ибупрофен оказывает жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное действие. Механизм действия связан с неселективным блокированием ЦОГ 1-го и 2-го типа (основного фермента метаболизма арахидоновой кислоты), что приводит к уменьшению синтеза простагландинов, снижению их концентрации в цереброспинальной жидкости и ослаблению возбуждения центра терморегуляции. Уменьшает утреннюю скованность, способствует увеличению объема движений в суставах и позвоночнике.

Сочетанное применение глюкозамина и ибупрофена приводит к повышению уровня анальгезирующей активности последнего.

Фармакокинетика. После однократного приема внутрь терапевтической дозы максимальный уровень хондроитина сульфата в плазме крови достигается через 3–4 ч. Биодоступность дозы, которая была применена перорально, составляет 12%.

В крови 85% хондроитина и его деполимеризованных производных связываются с несколькими белками плазмы крови.

Не менее 90% дозы хондроитина сначала метаболизируется лизосомальными фосфатазами, после чего деполимеризуются гиалуронидазой, β-глюкуронидазой и β-N-ацетилгексозаминидазой в печени, почках и других органах.

Хондроитин и его деполимеризованные производные выводятся преимущественно путем почечной экскреции. Т ½ составляет 5–15 ч.

После перорального применения глюкозамина гидрохлорид быстро и почти полностью всасывается в кишечнике. Фармакокинетика глюкозамина линейная при применении в дозах до 1500 мг 1 раз в сутки, а высокие дозы не приведут к пропорциональному повышению C max глюкозамина.

Более 25% принятой дозы глюкозамина переходят из плазмы крови в хрящевую ткань и синовиальную суставную мембрану.

Согласно эффекту первого прохождения, в печени более 70% глюкозамина метаболизируется до мочевины, углекислого газа и воды.

Экскретируется в неизмененном виде преимущественно с мочой и частично с калом. Т ½ составляет 68 ч.

После приема внутрь ибупрофен практически полностью всасывается в ЖКТ. Одновременный прием пищи задерживает всасывание. Ибупрофен метаболизируется в печени (90%). Т ½ составляет 2–3 ч. 80% дозы выводятся с мочой, преимущественно в виде метаболитов.