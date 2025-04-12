следует избегать применения препарата Терафлекс Адванс одновременно с другими НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, из-за повышенного риска язвы или кровотечения, а также других побочных реакций. Побочные реакции можно свести к минимуму, если принимать препарат в самой низкой эффективной дозе в течение короткого периода, необходимого для контроля симптомов.

О желудочно-кишечном кровотечении, язве или перфорации, которые могут иметь летальный исход и сопровождались либо не сопровождались предварительным симптомами, сообщалось для всех НПВП в любой период во время лечения независимо от наличия в анамнезе тяжелых желудочно-кишечных осложнений.

Риск желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации возрастает при повышении доз НПВП, при наличии в анамнезе язвы, в частности, осложненной кровотечением или перфорацией, а также у лиц пожилого возраста. Такие пациенты должны начинать лечение с низкой доступной дозы. Для этих больных следует рассмотреть возможность комбинированного лечения защитными препаратами (в частности мизопростолом или ингибиторами протонной помпы), так же, как и для пациентов, которым необходимо одновременное применение в низких дозах ацетилсалициловой кислоты или других лекарственных средств, которые могут повышать риск осложнений со стороны ЖКТ.

Пациенты, имеющие в анамнезе желудочно-кишечные расстройства, особенно лица пожилого возраста, должны сообщать врачу о любых необычных абдоминальных симптомах (в частности желудочно-кишечное кровотечение), особенно на ранних стадиях терапии. Следует проявлять осторожность при лечении пациентов, получающих одновременно препараты, которые могут повысить риск возникновения пептической язвы или кровотечения, такие как пероральные кортикостероиды, антикоагулянты, например варфарин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и антитромбоцитарные средства, такие как ацетилсалициловая кислота.

Если у пациентов, получающих ибупрофен, развивается желудочно-кишечное кровотечение или язва, лечение требуется прекратить.

НПВП следует применять с осторожностью пациентам, которые имели в анамнезе язвенный колит или болезнь Крона, поскольку состояние их здоровья может ухудшаться.

Если с целью подавления агрегации тромбоцитов применяют ацетилсалициловую кислоту, до начала лечения препаратом Терафлекс Адванс следует проконсультироваться с врачом.

Есть доказательства того, что лекарственные средства, которые подавляют ЦОГ/синтез простагландинов, могут привести к нарушению фертильности женщин из-за влияния на овуляцию. Это можно устранить путем отмены этих препаратов.

Результаты клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение ибупрофена, особенно в высоких дозах (2400 мг/сут) при долгосрочном лечении, может быть связано с незначительным повышением риска артериальных тромботических осложнений (например инфаркта миокарда или инсульта). В целом эпидемиологические исследования не свидетельствуют о том, что применение ибупрофена в низких дозах (≤1200 мг/сут) связано с повышенным риском инфаркта миокарда.

Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью, диагностированной ИБС, заболеванием периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями долгосрочное лечение может быть назначено врачом только после тщательного анализа. Лицам с выраженными факторами риска сердечно-сосудистых осложнений (таких как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) назначать длительное лечение НПВП следует только после тщательного обдумывания.

Очень редко при приеме НПВП отмечали тяжелые кожные реакции, некоторые с летальным исходом, включали эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Очевидно, что самый высокий риск таких реакций на ранних стадиях лечения: начало такой реакции в большинстве случаев наблюдался в течение 1-го месяца лечения. Лечение ибупрофеном следует прекратить при первых признаках кожной сыпи, язв слизистой оболочки или любых других признаках гиперчувствительности.

Ибупрофен может вызвать бронхоспазм и приступы БА или другие реакции гиперчувствительности. Факторы риска таких реакций включают предварительно существующую БА, поллиноз, назальные полипы, чувствительность к ацетилсалициловой кислоте или хронические заболевания дыхательных путей. Это также касается и пациентов, у которых наблюдаются аллергические реакции на ибупрофен или другие НПВП (в частности реакции со стороны кожи, зуд, крапивница).

Не рекомендуется употреблять алкоголь во время лечения препаратом Терафлекс Адванс.

Следует с осторожностью применять препарат пациентам с:

системной красной волчанкой и системными заболеваниями соединительной ткани — повышение риска возникновения асептического менингита;

АГ и/или сердечной недостаточностью в анамнезе, которые сопровождались задержкой жидкости и отеками при применении НПВП;

нарушением функции почек и/или печени; дисфункция печени повышает риск почечной токсичности и поражения, а также тяжелых и потенциально летальных реакций со стороны печени. Для пациентов с заболеванием печени или почек до начала лечения рекомендуется провести дополнительные обследования: контроль функции печени и почек и исследования периферической крови.