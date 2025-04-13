Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 887 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
586,20
Экономия при брони: -132,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
634,00
Экономия при брони: -136,14 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
559,29
Экономия при брони: -67,91 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
634,00
Экономия при брони: -136,14 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
570,62
Экономия при брони: -123,76 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
627,60
Экономия при брони: -173,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер