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Производитель: Байер

ООО "Байер"
04071, Киев, ул. Верхний Вал, 4Б
+380442203300
+380442203300
www.bayer.ua
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Найдено: 18 препаратов
Авелокс® раствор для инфузий, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1; Байер
Авелокс® Раствор для инфузий, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1 Байер
В 306 аптеках
от 782,79 грн
Цены в аптеках
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 5; Байер
Авелокс® Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 5 Байер
В 692 аптеках
от 416,26 грн
Цены в аптеках
Айлия® раствор для инъекций, 40 мг/мл, флакон, 0.278 мл, с иглой фильтровальной g18, с иглой фильтровальной g18, № 1; Байер
Айлия® Раствор для инъекций, 40 мг/мл, флакон, 0.278 мл, с иглой фильтровальной g18, с иглой фильтровальной g18, № 1 Байер
В 20 аптеках
от 16221,37 грн
Цены в аптеках
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой, № 28; Байер
Анжелик Таблетки, покрытые оболочкой, № 28 Байер
В 749 аптеках
от 404,52 грн
Цены в аптеках
Антифлу® порошок для орального раствора, пакет, 17 г, № 5; Байер
Антифлу® Порошок для орального раствора, пакет, 17 г, № 5 Байер
В 1031 аптеке
от 152,12 грн
Цены в аптеках
Антифлу® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 12; Байер
Антифлу® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 12 Байер
В 680 аптеках
от 68,09 грн
Цены в аптеках
Антифлу® Кидс порошок для орального раствора, пакет, 12 г, № 5; Байер
Антифлу® Кидс Порошок для орального раствора, пакет, 12 г, № 5 Байер
В 1145 аптеках
от 131,99 грн
Цены в аптеках
Аспирин® C таблетки шипучие, № 10; Байер
Аспирин® C Таблетки шипучие, № 10 Байер
В 1189 аптеках
от 132,52 грн
Цены в аптеках
Бепантен® крем, 5 %, туба, 30 г, № 1; Байер
Бепантен® Крем, 5 %, туба, 30 г, № 1 Байер
В 1030 аптеках
от 221,67 грн
Цены в аптеках
Бепантен® крем, 5 %, туба, 100 г, № 1; Байер
Бепантен® Крем, 5 %, туба, 100 г, № 1 Байер
В 682 аптеках
от 506,26 грн
Цены в аптеках
Бепантен® мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1; Байер
Бепантен® Мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1 Байер
В 1186 аптеках
от 227,75 грн
Цены в аптеках
Бепантен® мазь, 5 %, туба, 100 г, № 1; Байер
Бепантен® Мазь, 5 %, туба, 100 г, № 1 Байер
В 886 аптеках
от 485,84 грн
Цены в аптеках
Бепантен® Плюс крем, туба, 30 г, № 1; Байер
Бепантен® Плюс Крем, туба, 30 г, № 1 Байер
В 1142 аптеках
от 224,50 грн
Цены в аптеках
Бепантен® Плюс спрей накожный, раствор, флакон, 30 мл, № 1; Байер
Бепантен® Плюс Спрей накожный, раствор, флакон, 30 мл, № 1 Байер
В 698 аптеках
от 171,82 грн
Цены в аптеках
Бетаферон® порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц., 9,6 млн ме, флакон, с растворителем в шприце, с раств. в шприце, № 15; Байер
Бетаферон® Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц., 9,6 млн ме, флакон, с растворителем в шприце, с раств. в шприце, № 15 Байер
В 2 аптеках
от 15695,90 грн
Цены в аптеках
Вентавис раствор для ингаляций, 10 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 30; Байер
Вентавис Раствор для ингаляций, 10 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 30 Байер
В 5 аптеках
от 12935,50 грн
Цены в аптеках
ВИТА-СУПРАДИН АКТИВ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, флакон, № 30; Байер
ВИТА-СУПРАДИН АКТИВ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, флакон, № 30 Байер
В 1 аптеке
от 583,00 грн
Цены в аптеках
ВИТА-СУПРАДИН АКТИВ таблетки шипучие, туба, № 10; Байер
ВИТА-СУПРАДИН АКТИВ Таблетки шипучие, туба, № 10 Байер
В 1 аптеке
от 441,90 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04071, Киев, ул. Верхний Вал, 4Б
+380442203300
+380442203300
www.bayer.ua
Найдено: 18 препаратов
Авелокс® раствор для инфузий, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1; Байер
Авелокс® Раствор для инфузий, 400 мг, флакон, 250 мл, № 1 Байер
В 306 аптеках
от 782,79 грн
Цены в аптеках
Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 5; Байер
Авелокс® Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, блистер, № 5 Байер
В 692 аптеках
от 416,26 грн
Цены в аптеках
Айлия® раствор для инъекций, 40 мг/мл, флакон, 0.278 мл, с иглой фильтровальной g18, с иглой фильтровальной g18, № 1; Байер
Айлия® Раствор для инъекций, 40 мг/мл, флакон, 0.278 мл, с иглой фильтровальной g18, с иглой фильтровальной g18, № 1 Байер
В 20 аптеках
от 16221,37 грн
Цены в аптеках
Анжелик таблетки, покрытые оболочкой, № 28; Байер
Анжелик Таблетки, покрытые оболочкой, № 28 Байер
В 749 аптеках
от 404,52 грн
Цены в аптеках
Антифлу® порошок для орального раствора, пакет, 17 г, № 5; Байер
Антифлу® Порошок для орального раствора, пакет, 17 г, № 5 Байер
В 1031 аптеке
от 152,12 грн
Цены в аптеках
Антифлу® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 12; Байер
Антифлу® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, № 12 Байер
В 680 аптеках
от 68,09 грн
Цены в аптеках
Антифлу® Кидс порошок для орального раствора, пакет, 12 г, № 5; Байер
Антифлу® Кидс Порошок для орального раствора, пакет, 12 г, № 5 Байер
В 1145 аптеках
от 131,99 грн
Цены в аптеках
Аспирин® C таблетки шипучие, № 10; Байер
Аспирин® C Таблетки шипучие, № 10 Байер
В 1189 аптеках
от 132,52 грн
Цены в аптеках
Бепантен® крем, 5 %, туба, 30 г, № 1; Байер
Бепантен® Крем, 5 %, туба, 30 г, № 1 Байер
В 1030 аптеках
от 221,67 грн
Цены в аптеках
Бепантен® крем, 5 %, туба, 100 г, № 1; Байер
Бепантен® Крем, 5 %, туба, 100 г, № 1 Байер
В 682 аптеках
от 506,26 грн
Цены в аптеках
Бепантен® мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1; Байер
Бепантен® Мазь, 5 %, туба, 30 г, № 1 Байер
В 1186 аптеках
от 227,75 грн
Цены в аптеках
Бепантен® мазь, 5 %, туба, 100 г, № 1; Байер
Бепантен® Мазь, 5 %, туба, 100 г, № 1 Байер
В 886 аптеках
от 485,84 грн
Цены в аптеках
Бепантен® Плюс крем, туба, 30 г, № 1; Байер
Бепантен® Плюс Крем, туба, 30 г, № 1 Байер
В 1142 аптеках
от 224,50 грн
Цены в аптеках
Бепантен® Плюс спрей накожный, раствор, флакон, 30 мл, № 1; Байер
Бепантен® Плюс Спрей накожный, раствор, флакон, 30 мл, № 1 Байер
В 698 аптеках
от 171,82 грн
Цены в аптеках
Бетаферон® порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц., 9,6 млн ме, флакон, с растворителем в шприце, с раств. в шприце, № 15; Байер
Бетаферон® Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц., 9,6 млн ме, флакон, с растворителем в шприце, с раств. в шприце, № 15 Байер
В 2 аптеках
от 15695,90 грн
Цены в аптеках
Вентавис раствор для ингаляций, 10 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 30; Байер
Вентавис Раствор для ингаляций, 10 мкг/мл, ампула, 2 мл, № 30 Байер
В 5 аптеках
от 12935,50 грн
Цены в аптеках
ВИТА-СУПРАДИН АКТИВ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, флакон, № 30; Байер
ВИТА-СУПРАДИН АКТИВ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, флакон, № 30 Байер
В 1 аптеке
от 583,00 грн
Цены в аптеках
ВИТА-СУПРАДИН АКТИВ таблетки шипучие, туба, № 10; Байер
ВИТА-СУПРАДИН АКТИВ Таблетки шипучие, туба, № 10 Байер
В 1 аптеке
от 441,90 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції