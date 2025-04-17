Киев
Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)

Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
499,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
581,91
Экономия при брони: -17,46 грн
564,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
561,73
Экономия при брони: -119,54 грн
442,19 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -127,40 грн
465,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
521,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
609,74
Экономия при брони: -32,55 грн
577,19 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
525,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
556,42
Экономия при брони: -114,23 грн
442,19 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
575,60
Экономия при брони: -110,20 грн
465,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
540,97 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
558,62
Экономия при брони: -116,38 грн
442,24 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
499,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
570,46
Экономия при брони: -128,04 грн
442,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
499,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
553,47
Экономия при брони: -58,94 грн
494,53 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное