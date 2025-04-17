Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
581,91
Экономия при брони: -17,46 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
561,73
Экономия при брони: -119,54 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -127,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
609,74
Экономия при брони: -32,55 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
556,42
Экономия при брони: -114,23 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
575,60
Экономия при брони: -110,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
558,62
Экономия при брони: -116,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
570,46
Экономия при брони: -128,04 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
553,47
Экономия при брони: -58,94 грн