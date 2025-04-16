Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
567,07
Экономия при брони: -129,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
537,00
Экономия при брони: -98,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
584,50
Экономия при брони: -28,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
556,67
Экономия при брони: -119,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
549,03
Экономия при брони: -80,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
548,04
Экономия при брони: -79,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
604,20
Экономия при брони: -162,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
559,69
Экономия при брони: -91,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
558,19
Экономия при брони: -118,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер