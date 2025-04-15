Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
555,00
Экономия при брони: -116,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
541,74
Экономия при брони: -104,52 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
559,42
Экономия при брони: -68,12 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
537,00
Экономия при брони: -98,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
537,00
Экономия при брони: -93,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
557,27
Экономия при брони: -18,64 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
604,40
Экономия при брони: -157,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
565,03
Экономия при брони: -127,22 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
556,49
Экономия при брони: -113,52 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
559,85
Экономия при брони: -122,59 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
555,89
Экономия при брони: -118,63 грн