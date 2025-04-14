Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 277 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
562,84
Экономия при брони: -71,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
562,57
Экономия при брони: -70,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -149,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
559,58
Экономия при брони: -82,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
614,70
Экономия при брони: -37,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -149,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
545,81
Экономия при брони: -68,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
565,48
Экономия при брони: -88,41 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
564,35
Экономия при брони: -52,27 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
557,01
Экономия при брони: -80,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
550,92
Экономия при брони: -74,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
544,44
Экономия при брони: -67,26 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
547,47
Экономия при брони: -35,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
552,13
Экономия при брони: -40,05 грн