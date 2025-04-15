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Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)

Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 240 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
510,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
568,91
Экономия при брони: -119,29 грн
449,62 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
441,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
478,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
459,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
510,00 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
527,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
478,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
604,40
Экономия при брони: -160,90 грн
443,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
615,90
Экономия при брони: -172,40 грн
443,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
478,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
579,04
Экономия при брони: -111,53 грн
467,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
568,79
Экономия при брони: -91,91 грн
476,88 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
478,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -149,30 грн
443,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -149,30 грн
443,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
478,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -149,30 грн
443,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
478,40 грн
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