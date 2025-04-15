Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 240 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
568,91
Экономия при брони: -119,29 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
604,40
Экономия при брони: -160,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
615,90
Экономия при брони: -172,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
579,04
Экономия при брони: -111,53 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
568,79
Экономия при брони: -91,91 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 31 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -149,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -149,30 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -149,30 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер