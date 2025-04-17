Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
561,30
Экономия при брони: -112,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -134,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
570,46
Экономия при брони: -125,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -134,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
582,89
Экономия при брони: -137,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -134,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
557,28
Экономия при брони: -111,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
560,82
Экономия при брони: -115,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -134,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
571,91
Экономия при брони: -123,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
554,65
Экономия при брони: -105,79 грн