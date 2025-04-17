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Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)

Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
561,30
Экономия при брони: -112,57 грн
448,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
521,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -134,10 грн
458,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
570,46
Экономия при брони: -125,03 грн
445,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
498,88 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
496,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
514,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -134,10 грн
458,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
508,20 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
470,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
507,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
582,89
Экономия при брони: -137,46 грн
445,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
447,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -134,10 грн
458,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
557,28
Экономия при брони: -111,59 грн
445,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
560,82
Экономия при брони: -115,13 грн
445,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -134,10 грн
458,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
571,91
Экономия при брони: -123,05 грн
448,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
554,65
Экономия при брони: -105,79 грн
448,86 грн
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