Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
565,28
Экономия при брони: -89,65 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -143,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
549,55
Экономия при брони: -100,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
603,70
Экономия при брони: -154,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
566,80
Экономия при брони: -117,53 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
583,86
Экономия при брони: -134,59 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -143,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -143,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
569,98
Экономия при брони: -130,07 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
577,40
Экономия при брони: -128,00 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
557,57
Экономия при брони: -108,17 грн