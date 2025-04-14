Терафлекс Адванс® (Theraflex Advance)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 359 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
549,55
Экономия при брони: -100,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
582,82
Экономия при брони: -115,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80
Экономия при брони: -137,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
592,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
570,14
Экономия при брони: -92,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Терафлекс Адванс® капсулы флакон №60
Байер