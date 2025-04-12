Корвалол-Дарница оказывает седативное и спазмолитическое действие, которое обусловливается его составляющими.

Так, рефлекторный седативный эффект возникает благодаря этиловому эфиру α-бромизовалериановой кислоты. Кроме того, указанное вещество обладает спазмолитическими свойствами.

Фенобарбитал угнетает ретикулярную формацию, активирующую кору головного мозга. Это ведет к развитию седативного действия, снижению нервного перенапряжения либо к снотворному эффекту (обусловливается величиной дозы).

В результате приема препарата ослабевает активирующее влияние в отношении сосудодвигательного центра, периферической сосудистой системы и венечных сосудов сердца.

Ирритативное воздействие на холодовые рецепторы слизистой оболочки ротовой полости ментола и его эфиров, содержащихся в масле мяты перечной, способствует:

• рефлекторной вазодилатации церебральных сосудов и сосудов сердца;

• купированию спазма гладких мышц;

• возникновению седативного эффекта.

Масло мяты перечной также обусловливает:

• спазмолитическое действие;

• незначительный желчегонный эффект;

• обеззараживающие свойства;

• усиление кишечной перистальтики;

• ликвидацию избыточного скопления газов в ЖКТ.

Фармакокинетика. После перорального приема начало абсорбции происходит уже в regio sublingualis. Составляющие препарата отличаются высокой биодоступностью ― около 60–80%. При применении сублингвально или на кусковом сахаре развитие действия происходит наиболее быстро ― спустя 5–10 мин после введения. Эффект усиливается через 15–45 мин и продолжается 3–6 ч. Период активности уменьшается у пациентов, ранее применявших барбитураты. Это обусловлено индукцией препаратами этой группы ферментов метаболизма в печени. Для больных с цирротическими изменениями печени и пожилых пациентов характерно снижение гепатического метаболизма препарата. Это ведет к увеличению T ½ и требует соответствующей коррекции (снижение) дозы препарата, а также увеличения периода времени между его приемами.