Корвалол-Дарница® (Corvalolum-Darnitsa)
Корвалол-Дарница инструкция по применению
Состав
Этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты - 20 мг/мл
Фенобарбитал - 18,26 мг/мл
Масло мяты перечной - 1,42 мг/мл
Фармакологические свойства
Корвалол-Дарница оказывает седативное и спазмолитическое действие, которое обусловливается его составляющими.
Так, рефлекторный седативный эффект возникает благодаря этиловому эфиру α-бромизовалериановой кислоты. Кроме того, указанное вещество обладает спазмолитическими свойствами.
Фенобарбитал угнетает ретикулярную формацию, активирующую кору головного мозга. Это ведет к развитию седативного действия, снижению нервного перенапряжения либо к снотворному эффекту (обусловливается величиной дозы).
В результате приема препарата ослабевает активирующее влияние в отношении сосудодвигательного центра, периферической сосудистой системы и венечных сосудов сердца.
Ирритативное воздействие на холодовые рецепторы слизистой оболочки ротовой полости ментола и его эфиров, содержащихся в масле мяты перечной, способствует:
• рефлекторной вазодилатации церебральных сосудов и сосудов сердца;
• купированию спазма гладких мышц;
• возникновению седативного эффекта.
Масло мяты перечной также обусловливает:
• спазмолитическое действие;
• незначительный желчегонный эффект;
• обеззараживающие свойства;
• усиление кишечной перистальтики;
• ликвидацию избыточного скопления газов в ЖКТ.
Фармакокинетика. После перорального приема начало абсорбции происходит уже в regio sublingualis. Составляющие препарата отличаются высокой биодоступностью ― около 60–80%. При применении сублингвально или на кусковом сахаре развитие действия происходит наиболее быстро ― спустя 5–10 мин после введения. Эффект усиливается через 15–45 мин и продолжается 3–6 ч. Период активности уменьшается у пациентов, ранее применявших барбитураты. Это обусловлено индукцией препаратами этой группы ферментов метаболизма в печени. Для больных с цирротическими изменениями печени и пожилых пациентов характерно снижение гепатического метаболизма препарата. Это ведет к увеличению T½ и требует соответствующей коррекции (снижение) дозы препарата, а также увеличения периода времени между его приемами.
Показания Корвалол-Дарница
• неврозы (гиперстеническая форма);
• инсомния;
• вегетососудистая дистония и АГ (в составе комплексного лечения);
• спазм венечных артерий сердца (незначительно выраженный), повышение ЧСС (>90 уд./мин);
• в качестве спазмолитика при спазме кишечника.
Применение Корвалол-Дарница
per os по 15–30 капель с водой или на кусочке сахара 2–3 раза в сутки. Прием пищи не влияет на прием препарата. Разовую дозу возможно повысить до 40–50 капель в случае выраженного повышения ЧСС и спазма венечных артерий сердца.
Длительность применения определяет врач (обусловливается переносимостью препарата и его клинической эффективностью).
Противопоказания
• повышенная чувствительность к компонентам препарата, брому;
• выраженные нарушения функции печени и/или почек;
• печеночные формы порфирии;
• сердечная недостаточность тяжелой степени.
Лекарственные средства, в составе которых содержится фенобарбитал, не применяют:
• при наркотической и медикаментозной зависимости; алкоголизме;
• у пациентов с депрессией;
• при патологии дыхательной системы, которая сопровождается одышкой, обструктивным синдромом;
• у больных сахарным диабетом;
• при снижении АД (выраженном);
• в случае острого инфаркта миокарда;
• при миастении;
• в период беременности и кормления грудью;
• если возраст пациента ≤18 лет (не имеется данных о применении в указанной возрастной группе).
Побочные эффекты
● Корвалол-Дарница в основном обладает хорошей переносимостью.
Побочные эффекты, возможные в некоторых случаях, таковы:
• система пищеварения: запор, ощущение тяжести в надбрюшной области.
Продолжительный период применения препарата может вызвать нарушения функций печени, эпизоды тошноты или рвоты;
●• нервная система: головокружение (незначительно выраженное), нарушение координации движений, атаксия, нистагм, слабость, утомляемость, замедление скорости реакций, галлюцинации, головная боль, расстройства когнитивных функций, спутанность сознания, сонливость, парадоксальное возбуждение, снижение концентрации внимания;
●• иммунная система: реакции гиперчувствительности (включая отек Квинке);
●• кожные покровы и слизистые оболочки: аллергические реакции (включая сыпь на коже, зуд, крапивницу), а также синдромы Лайелла и Стивенса — Джонсона (особенно возможно в первые недели лечения);
•● система крови: анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз;
•● респираторная система: затрудненное дыхание;
•● кардиоваскулярная система: снижение ЧСС, артериальная гипотензия;
•● костно-мышечная система: риск нарушения формирования костной ткани (отмечается при длительном приеме фенобарбитала в составе лекарственных средств).
Продолжительный период приема может привести к развитию симптомов бромной интоксикации.
В случае снижения дозы или отмены препарата указанные эффекты исчезают.
Особые указания
сонливость и головокружение, расстройства координации, снижение скорости психомоторных реакций в период применения препарата могут быть вызваны его компонентами ― фенобарбиталом и этанолом. Поэтому виды активности, при которых необходимы быстрое реагирование и концентрация внимания, в период применения препарата не рекомендованы.
Препарат при продолжительном периоде приема может вызвать лекарственную зависимость.
Содержание этанола в препарате ― 56 об.%.
Не сочетать с алкоголем.
Необходимо проявлять предусмотрительность у пациентов с эпилепсией, а также у больных с патологией печени.
Взаимодействия
усиление действия препарата происходит при сочетании с препаратами центрального действия (угнетающего типа). Вальпроаты и этанол также усиливают эффект Корвалола-Дарница.
Индукция фенобарбиталом микросомальных ферментов печени может приводить к уменьшению Т½ у препаратов, биотрансформация которых происходит в печени.
Прием фенобарбитала ведет к усилению действия обезболивающих средств и препаратов для местной анестезии.
Увеличение периода действия фенобарбитала происходит на фоне применения ингибиторов МАО.
Одновременное применение с рифампицином снижает активность фенобарбитала.
Препарат усиливает токсические свойства метотрексата. Сочетанный прием с зидовудином ведет к усилению токсичности как зидовудина, так и метотрексата.
Продолжительный период приема сочетанно с НПВП ведет к риску формирования язвы желудка, в том числе осложненной кровотечением. Повышает риск поражения почек сочетанное применение с препаратами золота.
Передозировка
накопление в организме составляющих препарата возможно в результате его продолжительного или частого приема. С увеличением периода применения могут развиться психомоторное возбуждение, аддикция и абстинентный синдром.
Проявляется угнетением функций ЦНС (в том числе до комы), респираторной супрессией (в том числе до прекращения дыхания), угнетением кардиоваскулярной активности (в том числе сердечными аритмиями), снижением АД (в том числе до легкой формы коллапса), снижением температуры тела, снижением образования и выделения мочи, тошнотой и слабостью.
Условия хранения
при температуре ≤25 °С в оригинальной упаковке. Не подвергать замораживанию.
Комментарии (1)
Альфа-бромизовалериановой кислоты этиловый эфир действует как спазмолитик и седативное средство, механизм действия которого вызван раздражением рецепторов носоглотки и полости рта, подавлением возбудимости в ЦНС. Кроме того, указанное вещество усиливает процессы торможения в коре и подкорковых структурах головного мозга. Альфа-бромизовалериановой кислоты этиловый эфир влияет на сосудодвигательные центры в ЦНС, а также действует как спазмолитик в отношении к гладкомышечным волокнам сосудов, вызывая вазодилатацию.
Фенобарбитал ─ барбитурат длительного действия, обладает депрессорным действием на ЦНС, повышая чувствительность ГАМК-рецепторов к ГАМК и увеличивая проницаемость ток ионов хлора через рецепторы. В обычных дозах препарат действует как седативное и противосудорожное средство. Начало его действия ─ в течение 30 мин, а продолжительность действия ─ от 5 до 6 ч.
Фенобарбитал индуцирует активность микросомальных ферментов печени. Данное лекарственное средство ускоряет биотрансформацию различных препаратов и, вероятно, является частью механизма толерантности, наблюдаемой при применении барбитуратов.
Поэтому, следует с осторожностью назначать лекарственные препараты, содержащие фенобарбитал, пациентам с нарушением функции печени. Также указанные лекарственные препараты следует осторожно назначать пациентам с наличием в анамнезе алкогольной или наркотической зависимости.
Фенобарбитал может снизить эффективность антикоагулянтов кумарина, следовательно, у пациентов, получающих указанную сопутствующую терапию, необходимо чаще определять уровень протромбина (протромбин по Квику, протромбиновый индекс, протромбиновое время, международное нормализованное отношение ─ МНО).
Как и при назначении других седативных и снотворных средств, у ослабленных больных или пациентов пожилого возраста могут наблюдаться возбуждение, угнетение ЦНС, дезориентация во времени и пространстве.
Основным компонентом эфирного масла мяты перечной (Mentha × piperita) является ментол. В эфирном масле мяты перечной содержится 40–45% свободного ментола, 10-15% в форме сложного эфира. Кроме того, в нем содержится 12% ментона.
Эфирное масло мяты перечной оказывает быстрое, но кратковременное сильное раздражающее и стимулирующее действие на холодовые рецепторы ротовой полости, вызывая дилатацию сосудов сердца и головного мозга, устраняет спазм гладкомышечной мускулатуры. Обладает слабым желчегонным, седативным, противорвотным действием. Уменьшает головную боль напряжения, устраняет метеоризм, улучшает перистальтику кишечника.