Киев
Корвалол-Дарница® (Corvalolum-Darnitsa)

Корвалол-Дарница® (Corvalolum-Darnitsa)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 395 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,49 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
62,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,33 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
62,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,16 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
37,26 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
49,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,51
Экономия при брони: -1,37 грн
37,14 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -7,50 грн
64,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
62,62 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
36,19 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
62,35 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,17 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,78
Экономия при брони: -9,68 грн
64,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
70,20
Экономия при брони: -1,00 грн
69,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,17 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
62,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -2,10 грн
38,30 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
70,20
Экономия при брони: -1,00 грн
69,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,33 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
66,31 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,45 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
62,29 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,46 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
62,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,54 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
62,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,30 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,00
Экономия при брони: -1,80 грн
69,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,17 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
62,68 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,36 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
67,31 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
63,90 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное