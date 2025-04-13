Корвалол-Дарница® (Corvalolum-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 794 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
70,20
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
70,90
Экономия при брони: -1,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
50,30
Экономия при брони: -5,10 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
60,60
Экономия при брони: -6,16 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
66,10
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
50,30
Экономия при брони: -5,10 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
66,10
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница