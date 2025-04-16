Корвалол-Дарница® (Corvalolum-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
70,20
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,36
Экономия при брони: -2,22 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,86
Экономия при брони: -8,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
62,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
74,48
Экономия при брони: -6,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,37
Экономия при брони: -2,27 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,88
Экономия при брони: -8,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,28
Экономия при брони: -2,11 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,55
Экономия при брони: -10,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,20
Экономия при брони: -2,07 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,58
Экономия при брони: -6,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,30
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
42,03
Экономия при брони: -1,96 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,05
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,81
Экономия при брони: -1,74 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,86
Экономия при брони: -7,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -0,60 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,00
Экономия при брони: -4,30 грн