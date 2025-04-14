Киев
Корвалол-Дарница® (Corvalolum-Darnitsa)

Корвалол-Дарница® (Corvalolum-Darnitsa)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 240 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,43 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
60,85 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
37,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
37,26 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,34 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
59,64 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,47
Экономия при брони: -3,34 грн
69,13 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
61,20 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
61,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,65
Экономия при брони: -5,32 грн
66,33 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,93
Экономия при брони: -1,86 грн
37,07 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,07
Экономия при брони: -6,96 грн
65,11 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
34,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,67
Экономия при брони: -1,54 грн
37,13 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,59
Экономия при брони: -6,48 грн
65,11 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,30
Экономия при брони: -0,20 грн
69,10 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
61,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,16 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
62,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
34,40 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
56,81 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,07
Экономия при брони: -1,91 грн
37,16 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,33
Экономия при брони: -6,00 грн
66,33 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,31
Экономия при брони: -8,15 грн
65,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,50 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
70,90
Экономия при брони: -1,80 грн
69,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,73
Экономия при брони: -1,56 грн
37,17 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,91
Экономия при брони: -2,72 грн
69,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,42
Экономия при брони: -3,77 грн
69,65 грн
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