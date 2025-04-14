Корвалол-Дарница® (Corvalolum-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 240 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,47
Экономия при брони: -3,34 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,65
Экономия при брони: -5,32 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,93
Экономия при брони: -1,86 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,07
Экономия при брони: -6,96 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,67
Экономия при брони: -1,54 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,59
Экономия при брони: -6,48 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,07
Экономия при брони: -1,91 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,33
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,31
Экономия при брони: -8,15 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
70,90
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,73
Экономия при брони: -1,56 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,91
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,42
Экономия при брони: -3,77 грн