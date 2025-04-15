Корвалол-Дарница® (Corvalolum-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,56
Экономия при брони: -2,47 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,24
Экономия при брони: -8,35 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -2,00 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,00
Экономия при брони: -4,40 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -2,00 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,30
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
67,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,04
Экономия при брони: -8,19 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,48
Экономия при брони: -2,40 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,08
Экономия при брони: -6,75 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
67,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,30
Экономия при брони: -2,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -2,00 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
70,20
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
67,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,26
Экономия при брони: -2,14 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница